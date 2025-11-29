El Ayuntamiento repara el colector junto al Pedro Delgado

El Norte Segovia Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Segovia realiza obras de emergencia para reparar el colector de la red municipal de saneamiento en la calle Dámaso Alonso, en el barrio de Nueva Segovia, a la altura del pabellón Pedro Delgado. La actuación, ejecutada por la empresa Nueva Constructora Segoviana, responde al colapso registrado en este tramo tras una rotura detectada hace varias semanas, lo que ha obligado a tramitar la intervención por el procedimiento de emergencia.

Según el Consistorio, la renovación parcial del colector es imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento del alcantarillado y evitar posibles vertidos de aguas fecales a la vía pública como los que ocurrieron en el entorno del colegio Elena Fortún, preservando las condiciones de salubridad. El Ayuntamiento ha pedido comprensión a vecinos y usuarios y asegura que se intentarán minimizar las molestias mientras duren los trabajos.

A estas afecciones se suma, en el casco histórico, el corte parcial de tráfico en la calle Marqués del Arco por la ejecución de una acometida de gas a cargo de Nedgia Castilla y León. La restricción afectará al tramo entre la Plaza Mayor y la calle Doctor Castelo y estará vigente hasta el 3 de diciembre, de 8:00 a 18:00 horas, permitiéndose únicamente el acceso de vehículos de emergencia.

Los residentes y vehículos autorizados que necesiten acceder a la calle Daoíz deberán hacerlo por Martínez Campos, continuando por San Geroteo, Refitolería y Doctor Castelo. Además, la línea 10 de transporte urbano modificará su recorrido: se suprimen las paradas de Plaza Mayor, plaza de la Merced y Alcázar; la cabecera provisional se traslada a Colón y el autobús circulará por San Facundo, San Nicolás, San Quirce, Yza Gidelli y Doctor Velasco antes de retomar el itinerario habitual por Misericordia. El Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana y recuerda que se trata de actuaciones necesarias para mejorar las redes municipales y garantizar el servicio. Por último, recomienda planificar desplazamientos y atender la señalización de obra mientras duren los trabajos en la zona.