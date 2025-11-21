La sustitución del fibrocemento en Segovia costará al menos 36 millones de euros

Renovar los cerca de 50 kilómetros de tuberías de fibrocemento que aún quedan en la red de abastecimiento de Segovia costaría, como mínimo, 36 ... millones de euros. Así lo ha reconocido el concejal de Obras y Servicios y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, quien admite que la ciudad arrastra «un problema muy grave» en todo el ciclo del agua y que la solución exige inversiones muy por encima de la capacidad anual del Ayuntamiento.

Horcajo recordó que el presupuesto inversor del Consistorio ronda cada año los 4,5 y los 5 millones de euros para el conjunto de la ciudad, una cifra muy alejada de los 36 millones que calcula necesarios solo para renovar la red de abastecimiento, especialmente los tramos de fibrocemento. «Ojalá pudiéramos ir con la varita mágica y cambiar todas las redes, pero no es posible», señaló, aludiendo a la magnitud económica del reto.

El concejal subrayó que las averías se han convertido en un problema recurrente en distintos barrios. Citó como zonas especialmente conflictivas la calle de la Plata, Nueva Segovia, el barrio de San Lorenzo, el entorno de Pascual Marín en El Carmen y varias calles de los barrios incorporados.

Horcajo explicó que el Ayuntamiento dispone ya de un «diagnóstico» de la situación de la red y del ciclo integral del agua que servirá de base para decidir qué actuaciones priorizar y cómo financiarlas. Recordó que Segovia es «la única ciudad de Castilla y León que mantiene gestión directa del ciclo del agua y también la única que no ha cambiado el fibrocemento», algo que vinculó a que, durante años, se optó por invertir en otros ámbitos. De momento, indicó, no hay una decisión tomada sobre un posible cambio en el modelo de gestión y reconoció que solo una parte del servicio, la correspondiente a la depuración de aguas, se presta mediante concesión administrativa.

Además de las tuberías, el concejal apuntó a otras infraestructuras que requieren inversiones, como la estación potabilizadora. De Rancho el Feo dijo que está «en condiciones precarias» y de la red de saneamiento no ocultó que registra incidencias importantes. Mencionó una avería reciente junto al pabellón Pedro Delgado como ejemplo de los problemas que se están afrontando. El edil advirtió de que las roturas se multiplican en episodios de frío o calor extremos y que los servicios de agua «están saturados» con jornadas en las que una incidencia arrastra otras en distintos puntos de la ciudad.

En paralelo, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Duero para abordar las obras necesarias en materia de abastecimiento y saneamiento, con una nueva conducción que permitirá llevar más agua del Pontón Alto a Rancho el Feo. No obstante, lamentó que la CHD no concrete fechas para sus actuaciones y advirtió de un escenario «complicado» para la próxima primavera y verano por la escasa capacidad de Puente Alta, el embalse de Revenga que se utiliza desde hace semanas para suministrar a El Espinar -y otros pueblos de la zona- tras el vaciado de la presa de El Tejo.