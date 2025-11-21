El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos de reparación en una tubería de fibrocemento en el barrio de La Albuera. Óscar Costa

La sustitución del fibrocemento en Segovia costará al menos 36 millones de euros

El concejal de Obras asegura que aún quedan 50 kilómetros de tuberías de este material

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:36

Comenta

Renovar los cerca de 50 kilómetros de tuberías de fibrocemento que aún quedan en la red de abastecimiento de Segovia costaría, como mínimo, 36 ... millones de euros. Así lo ha reconocido el concejal de Obras y Servicios y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, quien admite que la ciudad arrastra «un problema muy grave» en todo el ciclo del agua y que la solución exige inversiones muy por encima de la capacidad anual del Ayuntamiento.

