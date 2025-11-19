Segovia encadena dos nuevas roturas de agua en menos de 24 horas

Nueva incidencia en una de las calles más castigadas por las roturas de la red de abastecimiento de Segovia. Una avería registrada este martes por ... la noche en una tubería de fibrocemento ha obligado a cortar de nuevo el suministro de agua en la calle de la Plata, en el tramo comprendido entre el inicio de la vía y su cruce con Obispo Losana, según ha informado el Ayuntamiento de Segovia.

El fallo se ha producido en una conducción antigua de fibrocemento, el mismo material que ya ha provocado numerosas averías en esta calle del barrio de Santa Eulalia en los últimos años. Como consecuencia de la rotura, varios bloques de viviendas y locales comerciales han quedado sin agua. El Consistorio ha anunciado la instalación, a lo largo de la mañana de este miércoles, de un grifo provisional para garantizar el acceso al agua a los residentes afectados mientras se prolonguen los trabajos de reparación.

Ampliar Una vecina de la calle La Plata rellena una garrafa con agua este miércoles por la mañana. Óscar Costa

La calle de la Plata arrastra un largo historial de incidencias en las redes de saneamiento y abastecimiento. Tanto el anterior como el actual equipo de gobierno han señalado en varias ocasiones que el origen del problema está en la antigüedad y el mal estado de las tuberías de fibrocemento, muy sensibles a cambios de presión y fracturas. Los vecinos han tenido que soportar en los últimos veranos cortes de agua reiterados, a menudo en plena ola de calor, y la presencia casi permanente de zanjas y vallas de obra para atender averías puntuales.

Pese a tratarse de una de las vías consideradas «prioritarias» para la renovación integral de las redes, la reforma de la calle de la Plata, incluida con una partida cercana a los 400.000 euros en los presupuestos municipales de 2025, no se ha ejecutado ni cuenta por el momento con un calendario definido. El Ayuntamiento ha reiterado que trabaja en un plan global para sustituir los más de 50 kilómetros de tuberías de fibrocemento que aún quedan en el subsuelo de la ciudad, una inversión «millonaria» que se prevé desarrollar por fases en los próximos años.

No ha sido la única averia en la red de abastecimiento de la ciudad durante las últimas horas. En el barrio de La Albuera, en la calle Juan de Villegas, se ha producido otra que ha obligado a interrumpir el suministro entre los números 17 y 30, en el tramo comprendido entre las calles Pascual Marín y Enrique IV. Los operarios del servicio municipal de aguas trabajan desde primera hora de este miércoles para areparar la avería y restablecer el suministro. Cuando finalicen los trabajos, los operarios se desplazarán a la calle La Plata para reparar la avería.