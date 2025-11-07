Solventan los atascos que causaron el vertido de aguas fecales junto a un colegio de Segovia

El Ayuntamiento de Segovia ha dado por resuelto el vertido de aguas fecales en el entorno del colegio Elena Fortún, en el barrio de Nueva ... Segovia. Tras alrededor de una semana en la que vecinos de la zona y familiares de los alumnos del centro educativo han expresado su malestar por la situación, el concejal de Obras, José Luis Horcajo, ha señalado que el problema ya ha finalizado.

Según ha comentado, se detectó un vertido de aguas fecales a través del colector próximo al colegio Elena Fortún, situado junto a la carretera de La Granja. Aunque se procedió a desatascar el punto en el que se produjo la incidencia, días más tarde se produjo un nuevo vertido al detectar otro atasco de la red en la zona próxima al campo de fútbol 7 situado entre el pabellón Pedro Delgado y el campo de fútbol José Antonio Minguela.

Tras las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que la causa de los atascos es el derrame de «arena de río limpia» utilizada durante las obras de reforma del campo de fútbol 7, trabajos que se han ejecutado durante los últimos meses. Limpiada la arena, el concejal de Obras ha dado por resuelta la incidencia en esta zona de Nueva Segovia que había causado malestar entre los vecinos por los malos olores y los posibles riesgos para los residentes y los usuarios del colegio.