Vertido de aguas fecales en las inmediaciones del colegio Elena Fortún. El Norte

Solventan los atascos que causaron el vertido de aguas fecales junto a un colegio de Segovia

La causa de la incidencia, ya resuelta, fue el derrame de arena procedente de las obras del campo de fútbol 7

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:29

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia ha dado por resuelto el vertido de aguas fecales en el entorno del colegio Elena Fortún, en el barrio de Nueva ... Segovia. Tras alrededor de una semana en la que vecinos de la zona y familiares de los alumnos del centro educativo han expresado su malestar por la situación, el concejal de Obras, José Luis Horcajo, ha señalado que el problema ya ha finalizado.

