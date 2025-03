El Ayuntamiento quiere un cierre hermético de la Casa de la Moneda para evitar inundaciones

El gobierno municipal realizará un estudio para buscar soluciones a las inundaciones en la Casa de la Moneda. El alcalde de Segovia, José Mazarías, ... declaró que tras el episodio del pasado fin de semana, cuando el agua volvió a entrar en las instalaciones por la crecida del Eresma, se han dado cuenta de cuál puede ser el problema que afecta al edificio cada vez que sube el nivel del río. En este sentido, el alcalde también recordó la existencia de un estudio elaborado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre las inundaciones en la Casa de la Moneda.

El regidor declaró que la Casa de la Moneda «está en un espacio inundable» aunque no por ello renuncia a evitar que el agua se cuele en su interior cada vez que el caudal del Eresma se aproxima a los 40 metros cúbicos por segundo. «Tiene unas compuertas en la entrada que no funcionan. Cuando el agua supera su altura, las desborda y tiene vía libre», expuso. No acaba ahí el problema, ya que ese mismo agua luego tiene que salir de las instalaciones.

Con ese problema detectado, la solución que estudia el gobierno municipal es lograr un cierre hermético de la Casa de la Moneda para evitar que el agua pueda entrar a través de estas puertas. Si se consigue ejecutar esta medida, el alcalde indicó que las inundaciones solo se producirían en la terraza del restaurante cuando el nivel del Eresma sea superior al de las pantallas instaladas. «La inundación en la zona del museo ya no se produciría», comentó. Antes de abordar el cierre hermético de las puertas, el gobierno municipal quiere realizar un estudio que determine si esa es la solución adecuada para reducir las inundaciones en el interior de la Ceca. «Cerrar por delante y por detrás», resumió Mazarías de una intervención que considera que sería costosa.

Pero con esa medida que en los próximos meses estará en fase de estudio solo se conseguirían evitar las inundaciones en la Casa de la Moneda. «Nos quedaría por abordar otro tema. Si cerramos, el agua va a seguir pasando y se llevará los paseos y los muros de contención», comentó Mazarías. De momento, se descartan alternativas como las propuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero que consisten en la instalación de pantallas hidráulicas en la ribera del río. Se trata de un sistema que es utilizado en alguna ciudad europea y cuya ejecución es difícil en Segovia por su coste.

«Cantinela»

Ninguna de estas medidas se espera a corto plazo, por lo que la Casa de la Moneda y la ribera del Eresma siguen siendo escenario de posibles inundaciones. Pese a la nieve en la sierra y las adversas previsiones meteorológicas, en el gobierno municipal confían en que este fin de semana no se reproduzcan los problemas de hace unos días, cuyos desperfectos siguen a la espera de una valoración por parte del Ayuntamiento. A continuación, el gobierno municipal decidirá si reclama esos daños y perjuicios a la Confederación Hidrográfica del Duero, que sigue sin querer utilizar el Pontón Alto para regular el caudal del Eresma. «Siguen con la misma cantinela. No quieren regular el río con el embalse a pesar de que esta medida se llevó a cabo y funcionó en 2018. Dicen que nos aguantemos con las inundaciones», concluyó.