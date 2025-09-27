El Ayuntamiento publicará el destino de cada euro que reciben los grupos políticos

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Segovia tendrán que justificar sus cuentas y publicar el destino de cada euro recibido a raíz de la aprobación ... de una moción que busca una mayor transparencia. Es una propuesta que fue aprobada por unanimidad y que persigue establecer un control del gasto después del «incremento injustificado» de las asignaciones en el último mandato, tal y como subrayó Izquierda Unida (IU), formación impulsora de la petición. El pleno municipal dio luz verde a su vez a la creación de un espacio de memoria en honor a las víctimas del terrorismo, mientras que rechazó la iniciativa para garantizar el derecho al aborto en el Hospital General de Segovia y la puesta en marcha de un servicio «profesional, suficiente y coordinado» para la prevención y extinción de incendios en la ciudad.

La asignación que perciben los diferentes grupos municipales se ha disparado en los últimos años. Así lo confirmó este viernes la concejala de IU, Ana Peñalosa, quien aseguró que desde la llegada del Partido Popular al Consistorio las formaciones disponen de 150.000 euros anuales, mientras que en anteriores mandatos la cifra se reducía a 30.000. «No es una cuestión menor, lo que genera una legítima expectativa de transparencia», subrayó.

Izquierda Unida critica el incremento «injustificado» de las asignaciones políticas al pasar de 30.000 a 150.000 euros anuales

En este sentido, Peñalosa celebró la elaboración de un reglamento que obligue a justificar las cuentas de los partidos políticos, pero aboga por ir un paso más allá con el propósito de publicar y poner en conocimiento de los segovianos el destino de cada euro que ingresan las formaciones con representación en el Ayuntamiento. «Es un momento idóneo», insistió, una cuestión que refrendaron el resto de asistentes al pleno.

El Partido Popular es el que cuenta con mayor asignación, al percibir cada año 68.500 euros procedentes de las arcas municipales. Está seguido del PSOE, con 41.000 euros; mientras que IU, Vox y el grupo mixto, en el que se integran Segovia en Marcha y Ciudadanos, tienen a su disposición 13.5000 euros cada uno. El repaso de estas cuantías abrió un debate sobre si es necesario destinar un montante tan alto a estos fines.

«Los grupos necesitan recursos para funcionar, pero lo que no necesitan es un montante público que los dope», Guillermo San Juan, al frente de Segovia en Marcha. Vox defendió que el gasto político sea el menor posible, a la vez que PSOE y Ciudadanos apoyaron la rendición de cuentas para el mayor conocimiento de los ciudadanos.

El portavoz del grupo municipal del PP, José Luis Horcajo, relató que es el primer año en que se pide la justificación de las cuentas y, en suma a ello, se solicita la devolución del dinero que no se haya destinado a ningún cometido. En este sentido, especificó que el único que ha renunciado a las asignaciones políticas ha sido el representante de Segovia en Marcha. El alcalde de la ciudad, José Mazarías, aclaró a su vez que su partido ha devuelto un 60% de la cuantía total percibida.

Al contrario, «hay grupos que se han gastado todo», puntualizó Horcajo, y pasó a relatar la asignación que realiza cada formación. Por ejemplo, el PSOE desembolsa una media de 5.200 euros por concejal. Está seguido por Ciudadanos (4.831 euros), Izquierda Unida (4.554), Vox (3.432), PP (2.137) y Segovia en Marcha (808). El destino de los ingresos se hará público en los próximos meses, cuando el Consistorio dé cumplimiento a la moción, que fue aprobada al recabar un apoyo unánime.

Otras mociones

También se dio luz verde a la iniciativa defendida por Vox, que instaba a la creación de un espacio de memoria en honor a las víctimas del terrorismo. El objetivo es «hacer justicia y cumplir con un deber que creemos que es moral hacia quienes más lo merecen», remarcó la edil Esther Núñez. «Es necesario un lugar donde los vecinos puedan depositar flores cada 11 de marzo o donde puedan reunirse cada 13 de julio para recordar a Miguel Ángel Blanco», relató.

No obtuvo el mismo respaldo la propuesta presentada por Segovia en Marcha, que abogaba por garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Segovia, lo que estaba relacionado con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el Complejo Asistencial. A día de hoy, es un procedimiento que no se realiza en este centro hospitalario porque todos los médicos de la especialidad de Ginecología son objetores de conciencia, por lo que las mujeres deben acudir a otros puntos de la región para abortar.

La moción del PSOE fue rechazada, la cual exigía disponer de un dispositivo público, permanente y profesional de prevención y extinción de incendios. La portavoz socialista, Clara Martín, explicó que la petición pretendía adaptar los servicios municipales a la nueva realidad tras la futura finalizacion del convenio con la Diputación Provincial, lo que incluye la dotación de medios y recursos suficientes.