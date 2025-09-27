El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Grupos políticos participantes en el pleno del Ayuntamiento de Segovia celebrado este viernes. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento publicará el destino de cada euro que reciben los grupos políticos

La corporación municipal dio luz verde por unanimidad a la petición que exige una mayor transparencia ante el incremento de las asignaciones

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:22

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Segovia tendrán que justificar sus cuentas y publicar el destino de cada euro recibido a raíz de la aprobación ... de una moción que busca una mayor transparencia. Es una propuesta que fue aprobada por unanimidad y que persigue establecer un control del gasto después del «incremento injustificado» de las asignaciones en el último mandato, tal y como subrayó Izquierda Unida (IU), formación impulsora de la petición. El pleno municipal dio luz verde a su vez a la creación de un espacio de memoria en honor a las víctimas del terrorismo, mientras que rechazó la iniciativa para garantizar el derecho al aborto en el Hospital General de Segovia y la puesta en marcha de un servicio «profesional, suficiente y coordinado» para la prevención y extinción de incendios en la ciudad.

