El Ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros en el edificio CIDE para solventar «deficiencias»

La mudanza de empleados municipales al edificio CIDE arrastra meses de demora. El Ayuntamiento de Segovia explica que los funcionarios que ya trabajan en la ... nueva sede, situada en la calle Campos de Castilla, a las afueras de la ciudad, han advertido de un amplio listado de «deficiencias» que hay que solventar antes de ordenar el traslado definitivo de los técnicos de las diferentes concejalías. El proyecto, al que el alcalde José Mazarías ha bautizado como 'fase cero', consistirá en la ejecución de sendas intervenciones por valor de más de 200.000 euros. El objetivo es mejorar el confort de trabajadores, así como poner en valor un inmueble que ha empezado a albergar actividad cuando se cumplen más de catorce años desde su construcción. El plazo marcado inicialmente para culminar estas actuaciones «urgentes» es el primer trimestre de 2026, de acuerdo al calendario que maneja el regidor.

«No está siendo nada fácil», subrayó Mazarías este jueves en referencia a la entrada en funcionamiento de esta sede municipal. «Nos hemos encontrado con un edificio nuevo a estrenar en el que nada funciona; los técnicos han tenido que desmontar buena parte de las instalaciones y han visto que algunas estaban precariamente construidas, mientras que otras había que cambiarlas de forma urgente», aclaró. Precisamente, la existencia de deficiencias en las obras finales del edificio ha desembocado en la condena que obliga a la empresa Rogasa, que ejecutó los últimos trabajos, a indemnizar con 593.000 euros al Consistorio.

«El edificio, tal y como nos lo encontramos, no valía para nada; las intervenciones que hay que hacer son numerosas y costosas» José Mazarías Alcalde de Segovia

La propuesta de adecuación del edificio CIDE, único proyecto del CAT (Círculo de las Artes y las Tecnologías) que se ha hecho realidad, estaba orientada a convertir el espacio en epicentro de la actividad municipal del Ayuntamiento de Segovia. La reubicación de más de 180 funcionarios en este inmueble estaba prevista a lo largo de 2024. A día de hoy, este proceso de mudanza no ha podido concluir debido a los contratiempos que el gobierno local ha tenido que afrontar estos meses.

Los problemas afectaban a la estructura, por la existencia de goteras; y a las dotaciones, como son los ascensores. «Estaban dados de alta con una documentación que no correspondía y, al estar parados durante muchos años, ha habido que adaptarlos a la normativa actual, lo que ha supuesto una inversión de varios miles de euros», indicó Mazarías. Este obstáculo ya ha sido resuelto, pero aún queda un largo camino por recorrer. «Hemos visto que es imposible controlar la climatización, hay días en los que los trabajadores están a 18 grados y otros, a 28; hay que corregir esos defectos», insistió.

El exceso de luz ha sido uno de los principales inconvenientes señalados en el periodo más reciente. «Los grandes ventanales de la zona norte, que en teoría tenían que ser reguladores de temperatura y luminosidad, producen un exceso de calor y de luz que hace prácticamente imposible trabajar: los empleados se quejan», declaró el regidor. Los técnicos han comenzado a buscar soluciones a estas deficiencias y ya hay un primer esbozo sobre las medidas que tendrán que poner en marcha en la 'fase cero', que supondrá un desembolso de más de 200.000 euros antes de abril de 2026, aunque todavía no se han concretado las actuaciones y el presupuesto definitivo, remarcó Mazarías.

Necesidad «inminente»

Las intervenciones contempladas son las «que hemos creído que son más inminentes», las cuales responden al compromiso de trasladar al CIDE los servicios municipales. La principal de ellas es la resolución de las fallas que hay en el sistema de climatización, a lo que se une la colocación de unos estores automáticos para paliar el exceso de luminosidad. También está prevista la reorganización de los espacios, lo que comporta la segmentación de las estancias para crear despachos y habilitar salas de reuniones, que serán el punto de encuentro de los funcionarios de las distintas áreas.

Otra de las iniciativas más destacadas es el vallado del recinto y la parcela del aparcamiento. «Es un espacio abierto donde la gente ahora mismo entra por la noche y aparca sin ningún control», explicó el alcalde. Es por ello que ha anunciado a su vez la dotación de personal necesario para controlar entradas y salidas, además de la adecuación de pasos para peatones por medio de la instalación de señalización y alumbrado. La iluminación exterior se constituye como una de las prioridades, por lo que se colocarán luces LED polivalentes -podrán cambiar de color- en un intento de dar visibilidad al inmueble desde una de las principales entradas a la capital, como es la de Madrid.

Una de las apuestas más singulares anunciada por Mazarías es la personalización del CIDE, pues «cuando la gente lo ve no sabe ni lo que es». Es una actuación que consistirá en la colocación de letreros que indiquen el nombre del inmueble, así como su titularidad municipal. «Eso tiene que ir acompañado de las banderas que deben estar en todos los edificios públicos», sostuvo. El regidor de Segovia no aclaró en que fachada se instalarán estos elementos, pero sí concretó que la pared más lisa y corta, que es la que se observa desde el vial de acceso a la estación de AVE, se convertirá en un lienzo para la proyección de imágenes. «Es un soporte magnífico para anunciar desde cortes de tráfico a eventos que pueda haber en la ciudad, así como para dar la bienvenida a los visitantes; puede servir como valla publicitaria para el Ayuntamiento», defiende.

El alcalde no descarta que en el futuro puedan efectuarse otros trabajos de mejora. Eso formará parte de la 'fase uno'. «Las intervenciones que hay que hacer en el edificio son numerosas y costosas; tal y como nos lo encontramos, no valía para nada», criticó. Asimismo, advirtió de las dificultades que están aparejadas a la realización de cualquier modificación en este entorno. Los terrenos aledaños al CIDE, donde el Consistorio quería ubicar el recinto ferial y construir un parking disuasorio, son de titularidad privada. «Es una situación absolutamente increíble, pero estamos trabajando en ello y desde luego estamos dando pasos para conseguirlo», concluyó.