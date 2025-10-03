El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un grupo de personas espera junto a la puerta principal de acceso del edificio CIDE, ubicado a las afueras de la ciudad. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros en el edificio CIDE para solventar «deficiencias»

Prevé una 'fase cero' de obras «urgentes» que incluyen la mejora de la climatización o la proyección de imágenes en la fachada

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:34

Comenta

La mudanza de empleados municipales al edificio CIDE arrastra meses de demora. El Ayuntamiento de Segovia explica que los funcionarios que ya trabajan en la ... nueva sede, situada en la calle Campos de Castilla, a las afueras de la ciudad, han advertido de un amplio listado de «deficiencias» que hay que solventar antes de ordenar el traslado definitivo de los técnicos de las diferentes concejalías. El proyecto, al que el alcalde José Mazarías ha bautizado como 'fase cero', consistirá en la ejecución de sendas intervenciones por valor de más de 200.000 euros. El objetivo es mejorar el confort de trabajadores, así como poner en valor un inmueble que ha empezado a albergar actividad cuando se cumplen más de catorce años desde su construcción. El plazo marcado inicialmente para culminar estas actuaciones «urgentes» es el primer trimestre de 2026, de acuerdo al calendario que maneja el regidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  2. 2

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  3. 3 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  4. 4 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  5. 5

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  6. 6

    Asume un año y tres meses por agredir sexualmente a una menor de 12 años en un kiosko de Pajarillos
  7. 7 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo
  8. 8

    Reclaman medidas ante la presencia de indigentes durmiendo al raso y las basuras acumuladas junto al albergue
  9. 9

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  10. 10 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros en el edificio CIDE para solventar «deficiencias»

El Ayuntamiento invertirá más de 200.000 euros en el edificio CIDE para solventar «deficiencias»