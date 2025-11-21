El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Votación en el Pleno extraodinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Segovia. Óscar Costa

Segovia

El Ayuntamiento aportará 2 de los 27 millones previstos para La Costanilla

Permitirán la adquisición del suelo y la construcción del vial hasta el nuevo área industrial desde la AP-61

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:31

Comenta

El Ayuntamiento de Segovia aprobó este jueves su adhesión al Plan Territorial de Fomento (PTF) impulsado por la Junta de Castilla y León, un ... instrumento que aspira a movilizar 27 millones de euros en la capital segoviana para impulsar el desarrollo industrial y combatir la falta de suelo público disponible. La decisión salió adelante con los votos favorables del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del resto de grupos. El Consistorio se compromete a aportar dos millones de euros destinados a la adquisición de los terrenos del futuro polígono industrial de La Costanilla y a la ejecución del nuevo vial estructurante que conectará el área con la autopista AP-61.

