AVE Segovia subraya el «respaldo institucional» contra la supresión de trenes

La Plaza Mayor acogió el domingo una concentración convocada por la Asociación AVE Segovia contra la reducción de frecuencias ferroviarias programada por Renfe para el ... 9 de junio. La movilización, que recogió unas 400 firmas, destacó por el sólido apoyo institucional y empresarial, aunque la participación ciudadana no estuviera a la altura del esfuerzo realizado por la plataforma para visibilizar la importancia que el tren tiene en el desarrollo económico y social de la provincia.

«La concentración del domingo puso de manifiesto que contamos con un respaldo institucional muy grande, pues quedó claro el compromiso de entidades como la Federación Empresarial Segoviana (Fes), la Cámara de Comercio y Hotuse, que están recogiendo firmas entre sus asociados. No hablamos solo de apoyo político, sino de instituciones que representan al tejido productivo de Segovia», señala Sylvia García, portavoz de la plataforma.

La campaña de recogida de firmas, que ya suma casi 6.000 apoyos en la plataforma change.org [change.org/p/ave-segovia], continuará en los próximos días. «Todavía quedan por recoger las aportaciones de muchos ayuntamientos que se han ofrecido a colaborar. Haremos un recuento casi definitivo el jueves, antes de los reajustes horarios que, si nadie lo evita, entrarán en vigor el 9», explica García. También ha ganado tracción la movilización en redes sociales, especialmente en Telegram, donde los usuarios han propuesto presentar firmas de forma individual ante el Ministerio de Transportes mediante registro electrónico. «Estamos ejerciendo mucha presión, y sé que el alcalde de Segovia, José Mazarías, está en comunicación continua con los alcaldes de Medina y Sanabria para reforzar la lucha de las tres ciudades afectadas».

A pesar del éxito institucional, García admite que la participación ciudadana fue menor de lo esperado. «El segoviano es conformista, pero debemos quedarnos con los que están comprometidos. Con ellos seguiremos adelante». En cualquier caso, la movilización de Segovia no debe compararse con la de Zamora, donde 4.000 personas salieron a la calle.

«En Sanabria, el impacto de la supresión de frecuencias es mayor porque pierden la conexión con Zamora. Nos alegramos de que hayan tenido una respuesta ciudadana tan contundente. En realidad, a nosotros no se nos hace tanto roto como a ellos. Nosotros perdemos cuatro frecuencias con Vigo, dos con Lugo y dos con Ferrol; perdemos vertebración con el territorio, sí, pero contamos con un servicio Avant con muchas frecuencias, aunque masificado. Si no luchamos, se abrirá una brecha que aprovecharán para quitarnos más. No lo permitiremos. Segovia ha demostrado que, cuando se moviliza, logra cosas grandes. Seguiremos peleando por lo que es nuestro».