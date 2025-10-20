Avanzan las obras de los colectores para evitar inundaciones en el Real Sitio

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentra inmersa en la ejecución de las obras de ampliación y construcción de diversos colectores en el término ... municipal del Real Sitio de San Ildefonso (en la provincia de Segovia), con un presupuesto de adjudicación que asciende a 265.913 euros. Los trabajos, que comenzaron en el mes de junio, avanzan con el objetivo de evitar desbordamientos de la red de saneamiento e inundaciones en episodios de fuertes lluvias y tormentas, tanto en la urbanización de Caserío de Urgel como en las proximidades del Palacio Real, según explican fuentes del organismo estatal regulador de cuenca.

Las intervenciones que se están llevando a cabo buscan la ampliación de la red de desagüe la localidad, lo que va a permitir ganar en eficacia en el sistema de drenaje. Tal y como añade la comunicación de la Confederación Hidrográfica del Duero, una vez finalizados estos trabajos en los colectores, las viviendas que forman parte de la citada urbanización gozarán de un aliviadero mejorado mediante la optimización de la infraestructura existente.

Los obras previstas contemplan una ampliación del proyecto original que tenía como objetivo recuperar el arroyo de Las Flores a su paso por el Real Sitio de San Ildefonso, así como la creación de colectores que recojan las aguas de esa zona y las viertan al acuífero con el fin de que las aguas de escorrentía queden derivadas al cauce natural y no viertan a la red de saneamiento de este municipio segoviano.

Ampliar la arqueta

En cuanto a los problemas de inundaciones que sufren los vecinos residentes en la urbanización del Caserío de Urgel, la CHD señala que está generados «a causa del cuello de botella existente en la bajada de la calle del Camino del Chorro en determinadas épocas de intensas precipitaciones». Por ello, el plan que aplica la confederación contempla la ampliación de la arqueta de entrada que recibe las aguas del arroyo de Peña Berrueco.

Asimismo, el organismo estatal añade a estas intervenciones la construcción de varios colectores y los trabajos pertinentes para el refuerzo del talud de la margen izquierda del arroyo de Las Flores para evitar las afecciones.