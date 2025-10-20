El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Obras de la CHD de instalación de colectores en el Real Sitio de San Ildefonso. El Norte
Provincia de Segovia

Avanzan las obras de los colectores para evitar inundaciones en el Real Sitio

Los trabajos de la CHD comenzaron en junio y pretenden abortar los desbordamientos en las cercanías del Palacio Real y en el Caserío de Urgel

El Norte

El Norte

Segovia

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:37

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentra inmersa en la ejecución de las obras de ampliación y construcción de diversos colectores en el término ... municipal del Real Sitio de San Ildefonso (en la provincia de Segovia), con un presupuesto de adjudicación que asciende a 265.913 euros. Los trabajos, que comenzaron en el mes de junio, avanzan con el objetivo de evitar desbordamientos de la red de saneamiento e inundaciones en episodios de fuertes lluvias y tormentas, tanto en la urbanización de Caserío de Urgel como en las proximidades del Palacio Real, según explican fuentes del organismo estatal regulador de cuenca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  6. 6 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  7. 7 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Avanzan las obras de los colectores para evitar inundaciones en el Real Sitio

Avanzan las obras de los colectores para evitar inundaciones en el Real Sitio