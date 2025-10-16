El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jornada inaugural del congreso. Antonio de Torre

Fe, arte y conocimiento se dan cita en el Congreso del V Centenario de la Catedral

Una conferencia de Antonio Ruiz Hernando abre la cita internacional que conmemora la efemérides

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:53

Comenta

El Palacio Episcopal de Segovia acoge entre hoy y mañana el Congreso Internacional Fe y Materia: Cinco siglos de historia de la Catedral, enmarcado en ... la conmemoración del quinto centenario de la construcción de este emblemático templo gótico segoviano, conocido como la Dama de las Catedrales. El acto inaugural ha reunido este jueves a autoridades eclesiásticas, civiles, académicas y a numerosos congresistas, en un ambiente de reflexión y celebración en torno al legado histórico, artístico y espiritual de la Catedral de Segovia.

