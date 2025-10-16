Fe, arte y conocimiento se dan cita en el Congreso del V Centenario de la Catedral

El Palacio Episcopal de Segovia acoge entre hoy y mañana el Congreso Internacional Fe y Materia: Cinco siglos de historia de la Catedral, enmarcado en ... la conmemoración del quinto centenario de la construcción de este emblemático templo gótico segoviano, conocido como la Dama de las Catedrales. El acto inaugural ha reunido este jueves a autoridades eclesiásticas, civiles, académicas y a numerosos congresistas, en un ambiente de reflexión y celebración en torno al legado histórico, artístico y espiritual de la Catedral de Segovia.

La ceremonia ha contado con las intervenciones del deán de la Catedral, Rafael de Arcos; el alcalde de Segovia, José Mazarías, y el vicario general de la diócesis, Mariano Sanz, que han destacado la relevancia del congreso para profundizar en el significado de la Catedral como símbolo de fe y patrimonio cultural. De Arcos subrayó la condición de la Catedral de Segovia como espacio vivo, no solo por su belleza arquitectónica, sino por su propósito espiritual: «Queremos que este congreso sea un encuentro en torno a la Catedral, un lugar que está vivo, que lleva un fin: encontrarnos con la alegría del Señor». Arcos hizo referencia a la función del templo como punto de unión entre la comunidad y la trascendencia divina, e invitó a los presentes a disfrutar del congreso con espíritu de compartir y celebrar.

Para el alcalde de Segovia, la Catedral es parte de la identidad de la ciudad. «En pocas ciudades se puede mirar el 'skyline' y ver en el centro exacto una catedral que no solo domina el paisaje, sino que define su identidad», afirmó. Mazarías destacó que el congreso invita a reflexionar sobre el significado del templo mayor segoviano como testimonio vivo de una época en la que «la fe, el arte y el conocimiento se tejían con las manos». El regidor se refirió a la Catedral como «obra coral, creada por arquitectos, canteros, escultores y vidrieros que dejaron un legado admirable, muchos de ellos de forma anónima», y agradeció a las instituciones implicadas en la organización del congreso por situar a Segovia «en el centro del pensamiento, el arte y la espiritualidad».

El vicario general de la diócesis, Mariano Sanz, cerró las intervenciones inaugurales con un discurso profundamente teológico, citando al cronista oficial de Segovia, Antonio Ruiz Hernando, que ha definido la Catedral como «la concreción pétrea de la fe de los segovianos». Inspirándose en el teólogo alemán Karl Rahner, Sanz reflexionó sobre la unidad esencial entre espíritu y materia. «La fe en la creación indica que la materia es una expresión de Dios, no algo antidivino o caótico», afirmó. También evocó Sanz la labor del canónigo fabriquero Juan Rodríguez, que vio en la construcción de la Catedral una obra guiada por la mano divina, y resaltó la importancia de la colaboración de los segovianos, que con sus limosnas y trabajo hicieron posible esta magna obra tras la guerra de las Comunidades.

Fe y Materia: Cinco siglos de historia de la Catedral se desarrolla los días 16 y 17 de octubre en el Palacio Episcopal, con un programa que incluye cuarenta ponencias distribuidas en doce paneles temáticos. Estos abordan desde la historia de la construcción y los protagonistas implicados hasta la arquitectura, los materiales, los estilos artísticos, el patrimonio documental, los bienes muebles, la liturgia, la devoción y la conservación del templo. Los ponentes representan a once universidades españolas, una mexicana y trece instituciones, incluyendo la Real Academia de San Quirce, el Museo del Prado, la Catedral de Sevilla y el Boston College, entre otros.

El congreso echó a andar con la conferencia de Antonio Ruiz Hernando, titulada 'La Catedral de Segovia: 1525-2025', que dio paso a las primeras ponencias. Entre los momentos destacados del programa figuran la ponencia marco de José Miguel Espinosa Sarmiento, 'La liturgia y la piedad en la Catedral de Segovia (1945-2025)', y la conferencia de clausura de David García Cueto, jefe de colección de pintura italiana del Barroco del Museo del Prado, sobre 'Las copias artísticas en la Catedral de Segovia'.