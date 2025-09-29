La Catedral de Segovia, Amiga de San Frutos 2025

El Norte Segovia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:03 Comenta Compartir

La Catedral de Segovia recibirá este año el título de Amiga de San Frutos durante la festividad del santo patrón, el próximo 25 de octubre.

La Cofradía del Paso de la Hoja reconoce así la labor que el Cabildo realiza en la gestión y conservación del templo mayor segoviano, «en el marco del V Centenario de la colocación de la primera piedra de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, conocida como la Dama de las Catedrales por su majestuosidad y elegancia», señalan los miembros de la cofradía en el acta que recoge las concesiones.

El título honra a la Catedral no solo por su belleza arquitectónica, sino por ser el hogar de los restos de san Frutos, madre de la diócesis y símbolo de la fe segoviana. El Cabildo recibirá el galardón, una figura del santo realizada por la ceramista Elena Cuesta, durante los actos populares que la Plaza Mayor acogerá el próximo 25 de octubre con motivo de la fiesta.

Por otra parte, la cofradía ha depositado su confianza en el periodista Antonio García Rivilla, figura querida y respetada en Segovia, para la lectura del 'Romance de San Frutos'. García Rivilla, conocido por su trayectoria como locutor en Radio Segovia, donde dio voz a numerosos eventos deportivos, será el encargado de recitar el poema compuesto en 1993 por un hermano de la cofradía. El acto, que tendrá lugar también en la Plaza Mayor el 25 de octubre, promete ser un momento de gran emotividad.

Igualmente, la Cofradía del Paso de la Hoja ha designado al reconocido artista Mon Montoya para la ilustración de la hoja del santo, acto simbólico que se llevará a cabo en la medianoche del 24 al 25 de octubre frente a la puerta de la Catedral. Montoya, nacido en Mérida (Badajoz) y afincado en Segovia desde hace cinco décadas, es una figura destacada en el arte abstracto español y un referente en la enseñanza artística. Su sensibilidad y arraigo a la ciudad lo convierten en el candidato idóneo para plasmar el espíritu de esta tradición, que invita a los segovianos a expresar sus deseos a través de la intercesión de San Frutos.

Como reza el lema de la Cofradía, 'Nec maior, nec minor. In aequalitate, veritas' (Ni mayor, ni menor. En la igualdad, la verdad), estos nombramientos son testimonio de la unión y la devoción de la ciudad hacia su santo patrón.