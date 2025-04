El área de Empleo de Cruz Roja atendió en 2024 a 788 personas

El Norte Segovia Jueves, 3 de abril 2025, 13:50 Comenta Compartir

El área de Empleo de Cruz Roja en Segovia atendió a lo largo del pasado año a 788 personas -275 hombres y 513 mujeres-, de los cuales el 50% consiguieron un empleo, haciendo un total de 393 personas insertadas en el mercado laboral. Durante 2024 se llevaron a cabo 2.872 intervenciones dentro del área de Empleo. En cuanto a la formación, se consiguió formar en capacitaciones profesionales a un total de 191 personas (37 hombres y 154 mujeres).

María Luisa de Pablo, coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en Segovia, sostuvo que el 50% de inserción lobal «es un fiel reflejo de la situación actual, en el que nos encontramos con una elevada oferta laboral e inserción». Sin embargo, señaló que «siguen apareciendo vulnerabilidades relacionadas con la dificultad de acceso a determinadas ofertas y motivadas por la falta de recursos para trasladarse al centro de trabajo, bien porque no tienen vehículo propio, porque no hay transporte público o no pueden cambiar de domicilio por las condiciones del alquiler o la falta de inmuebles en la zona». Otras vulnerabilidades asociadas son la edad, el género y el origen, aunque en estos momentos «no influyen tanto a la hora de encontrar empleo en la provincia de Segovia».

La coordinadora del plan subrayó que han percibido una «mejoría» de la calidad del empleo, con contratos de jornada completa tanto en hombres como en mujeres y con temporalidad indefinida. No obstante, indicó que hay sectores como la restauración o la agricultura en el las ocupaciones son estructuralmente temporales.

Perfiles

En términos generales, el perfil de las personas del área de Empleo está formado principalmente por mujeres (65%). El 51 % de las personas atendidas están desempleadas o en precariedad laboral, con un 13 % de mujeres en dificultad social e igualmente un 13% de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Otro 20% (156 personas) son solicitantes de asilo y refugio. En cuanto a la edad, el 41% de las personas atendidas son mayores de 45 años y el 21% son jóvenes de entre 16 a 29 años.

La organización destacó que muchas de las mujeres que participaron en los itinerarios del Plan de Empleo de Cruz Roja salieron «con una mayor confianza en sus capacidades, con más motivación, mejor gestión emocional frente al estrés y mejorarn sus habilidades comunicativas y sus competencias digitales».

Cruz Roja también cuenta con proyectos enfocados a los jóvenes. El perfil que acude es de personas entre 16 y 29 años con abandono educativo y sin tener finalizada la ESO. La intervención de Cruz Roja con las personas jóvenes se centra en la mejora de su empleabilidad y para ello se motiva para el retorno educativo se elaboran objetivos profesionales con itinerarios individuales, en los que se incluyen cursos de capacitación profesional, y se motiva para esta formación y búsqueda de empleo activa.

Con las empresas colaboradoras se llevan a cabo formaciones y se trabaja con ellas la inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad social. A lo largo de este año, un total de 152 empresas han colaborado con el área de Empleo de Cruz Roja, realizando un total 272 alianzas empresariales.

El equipo del área de Empleo está formado por entre 23 y 27 personas. Se trata de un equipo mixto, formado por 10 personas técnicas y entre 15 y 17 personas voluntarias, que intervienen durante todo el itinerario individual de cada persona y que se esfuerzan por mejorar la empleabilidad en un momento de incertidumbre y mercado laboral cambiante.