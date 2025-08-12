El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Entra el fuego en Abejeras, Zamora
Estado en que quedó el coche incendiado. Ayuntamiento de El Espinar

Arde un coche en la N-VI a la altura de El Espinar

La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que las llamas se extendieran a una zona de pasto cercana

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 12 de agosto 2025, 17:54

En la madrugada de este martes, alrededor de las 2:00 horas, un vehículo ardió en la carretera Nacional VI, a la altura de El Espinar. La rápida intervención de la Guardia Civil, la Policía Local, el retén de incendios del Ayuntamiento y el equipo de Castellana Autopistas logró controlar las llamas y evitar que se propagaran a una zona de pasto cercana. Posteriormente, dos dotaciones de Bomberos de Segovia completaron la extinción.

La coordinación de los efectivos y la ausencia de viento fueron claves para prevenir un incendio de mayor envergadura. El Ayuntamiento ha agradecido la labor de todos los intervinientes y ha recordado la necesidad de extremar precauciones ante el elevado riesgo de incendios que vive Castilla y León.

No es la primera vez que El Espinar registra un incidente de estas características. El pasado 27 de julio, el incendio de un camión en la subida al Portachuelo obligó a cortar la carretera durante varias horas. El 6 de julio otro coche envuelto en llamas en la N-603 obligó a la rápida intervención de los bomberos.

