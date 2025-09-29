El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrega del trofeo a la mejor ganadería de los encierros de Cuéllar. M. Rico

Araúz de Robles apuesta por «toros con casta» para los encierros de Cuéllar

El titular de la ganadería recoge el trofeo que reconoce a sus astados como los mejores del último ciclo de recorridos en la villa segoviana

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:56

Bien es sabido que no todos los hierros están a la altura de redondear con éxito un encierro exigente como el de Cuéllar. Los astados ... tienen que completar un primer trayecto por el pinar, para continuar después por el campo, y finalmente pisar el asfalto y llegar a la plaza de toros, lo que muchas ganaderías consiguen, pero en varias ocasiones con problemas. No es el caso de los de Araúz de Robles, que en este 2025, por tercer año consecutivo, se alza con el trofeo a la mejor divisa de los encierros. El como cada año por la Asociación Encierros de Cuéllar.

