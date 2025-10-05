Apadefim necesita 400.000 euros para sustituir la cubierta de su centro en El Sotillo

La Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual, Física y Mental de Segovia (Apadefim-Fundación Personas) solicita colaboración ciudadana para lograr recaudar los más ... de 400.000 euros que son necesarios para reparar la cubierta de la residencia El Sotillo, situada en La Lastrilla. El paso de los años obliga a reformar unas instalaciones que se han convertido en el epicentro de su actividad y que prestan servicio a cerca de un millar de familias en la provincia, 3.000 en el conjunto de Castilla y León, al cabo del año.

El complejo situado en la Lastrilla, que funciona también como centro ocupacional, comenzó a construirse en 1982

El complejo de El Sotillo, que funciona como centro residencial y ocupacional, comenzó a construirse en 1982, aunque el proyecto se remonta varios años atrás. Hasta finales de esa década no entró en funcionamiento y fue con la entrada del siglo cuando inauguró infraestructuras como la pista polideportiva o la oficina de empleo. En este sentido, es un edificio que se acerca ya a los 40 años de historia, lo que ha obligado a realizar reformas y otras obras de adecuación. Una de ellas, que encabeza el ranking de las más cuantiosas, es la sustitución de la cubierta, cuya ejecución está prevista en los próximos meses. Para ello, hace falta reunir más de 400.000 euros, pues «todo se hace con los fondos de laFundación Personas», especifica el presidente de Apadefim Segovia, Carlos Martín Pérez.

La inversión es elevada, por lo que la asociación ya ha puesto en marcha algunas vías de financiación. Una de ellas es la recaudación de fondos por medio de la tradicional marcha Apadefim, que ya cumple su 43 edición, y se celebró este domingo por la mañana en Segovia, que estrenó un recorrido más accesible por las calles de la ciudad para fomentar la participación. «Hemos rebasado con creces el millar de inscripciones; afortunadamente, la sociedad segoviana siempre se vuelca con nosotros», se alegró. «Lo que buscamos es dar visibilidad y demostrar que la unión hace la fuerza», especificó Martín Pérez.

Si bien es cierto que el objetivo central de esta propuesta es contribuir a la financiación de la reparación del tejado de la residencia, también se persigue atraer a los más jóvenes. «Sin la gente joven y sin el voluntariado no iríamos a ningún lado; tenemos a muchas personas que colaboran con nosotros saliendo con los muchachos a pasear, llevándoles a actividades... Y necesitamos continuar con el relevo generacional», defendió el presidente, que tomó posesión del cargo el pasado mes de junio.

Apadefim insiste en que su reto «latente» es «integrar y cuidar» a las personas con discapacidad intelectual. A día de hoy, la sede provincial atiende a unos 750 usuarios de forma activa. Los servicios de día son los más numerosos, ya que las plazas disponibles se elevan a 250. Están seguidos de las actividades de ocio y deporte adaptado, con 225 participantes; residencia y vivienda, con 137; atención temprana, con 94; empleo, con 33; e itinerarios formativos, con diez, según recoge su memoria anual correspondiente al 2024.