El alcalde de Navalmanzano deja el PSOE de Segovia

El alcalde de Navalmanzano, Pablo Ángel Torrego, y el grupo de concejales del PSOE-independientes en el Ayuntamiento de esta localidad segoviana han renunciado a ... las siglas socialistas y seguirán desempeñando sus funciones en la corporación municipal como ediles no adscritos. La decisión, fraguada desde hace meses al hilo de las irregularidades denunciadas en las primarias que dieron el triunfo al actual secretario provincial, José Luis Aceves, llegó este viernes con la formalización de la renuncia en las dependencias municipales. El PSOE pierde así un Ayuntamiento que lleva catorce años gobernado con mayoría absoluta.

«Desde que se celebraron las elecciones primarias, el pasado marzo, hemos venido viendo lo que hay en el ámbito provincial. Tampoco somos indiferentes a lo que está pasando en el nacional, y a nosotros lo que más nos importa es nuestro pueblo, por encima de las dinámicas partidistas», señala Torrego. El desencanto con el PSOE provincial, liderado por Aceves, ha sido, pues, un factor clave. Torrego, que también fue diputado provincial entre 2019 y 2023, no oculta su frustración por la falta de apoyo del partido en cuestiones esenciales para el municipio. «Cuando me hace falta una depuradora y me entero de que a otros ayuntamientos, con menos recorrido, el Gobierno de España les paga depuradoras, y yo tengo que echar mano de la Diputación, pues me cabrea», dice. Algo parecido ocurrió con la Casa Cuartel, inundada hace dos años sin que el Gobierno central, responsable de su mantenimiento, tomara medidas. «Lo manifesté, lo pedí, y no han hecho nada». Este malestar se suma a la percepción de que el partido no ha valorado los resultados electorales que se han venido produciendo en Navalmanzano, donde Torrego ha logrado cuatro mayorías absolutas consecutivas, pasando de un 6-3 en 2011 a un 7-2 frente al PP en los comicios de 2023. «Esta plaza la hemos ganado nosotros, no el PSOE. En las generales y autonómicas, arrasa el PP, porque Navalmanzano es más conservadora que una lata de mejillones», afirma dolido. La falta de reconocimiento también se extiende al equipo de concejales, mayoritariamente mujeres, que no han sido consideradas para cargos provinciales pese al potencial que, según Torrego, atesoran.

Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del alcalde y los seis concejales de su equipo de gobierno ha sido las irregularidades denunciadas en las primarias provinciales, en las que Torrego, que es afiliado al partido desde su paso por la Diputación de Segovia, apostó por Borja Lavandera frente a Aceves. El proceso le dejó un sabor muy amargo. «Sabíamos lo que había, aunque luego han ido saliendo más cosas. Todo lo que hasta ahora se conoce es solo el principio». Escándalos como los casos Ábalos o Cerdán también han influido en la decisión, especialmente entre las concejalas, que han sentido la necesidad de romper con unas siglas con las que ya no se identifican. «Algunos ediles me han dicho que esto había que hacerlo cuanto antes, pero a mí lo que verdaderamente me importa es el municipalismo. Me debo a mis vecinos, no a los partidos. La lealtad se la tengo a las personas».

La transición al grupo de no adscritos no implica cambios en la gestión municipal. «Yo seguiré siendo alcalde y mis concejales seguirán trabajando en sus áreas», dice. La mayoría del equipo no estaba afiliado al PSOE, lo que facilita el proceso, aunque el propio alcalde ya había dejado de pagar la cuota. «Me daré de baja, no tiene más historias». La decisión no ha sido comunicada al PSOE provincial, y Torrego no espera interés por parte de la organización. «¿Me han llamado? ¿Se han preocupado por Navalmanzano? No les hemos interesado antes, no les vamos a interesar ahora. La cosa ha trascendido a los medios, lo leerán mis vecinos y vecinas, y ya está. No busco ser una estrella».

A pesar de la ruptura, Torrego y su equipo reafirman su compromiso con el municipalismo y planean seguir trabajando durante los dos años que restan de legislatura. «Seguimos creyendo en Navalmanzano. Ya veremos si nos presentamos dentro de dos años».