De la Rosa, sobre las primarias del PSOE de Segovia: «No se demostró ninguna irregularidad»

El secretario de organización del Partido Socialista de Castilla y León, Daniel de la Rosa, dio este lunes por cerrada la polémica sobre el proceso ... de primarias desarrollado entre marzo y abril para elegir al secretario general del partido del puño y la rosa en la provincia de Segovia. Tras una reunión de trabajo con el nuevo secretario de organización del PSOE segoviano, el exalcalde de Burgos indicó que el proceso «está cerrado» una vez la comisión de Ética y Garantías del partido resolvió los expedientes. «Está cerrado y no se demostró ninguna irregularidad», dijo De la Rosa. Eso sí, indicó que hay un nuevo recurso elevado a Ferraz del que dijo desconocer si se había presentado de forma correcta.

El dirigente socialista, tras pedir a Pedro Sánchez que elimine cualquier atisbo de corrupción en el partido para ser capaces de ganarse la confianza de la ciudadanía en las próximas citas con las urnas, reconoció no haber visto las pruebas aportadas por militantes socialistas con las que denunciaban las posibles irregularidades en el proceso. Entre ellas, capturas de pantalla en las que la candidatura de José Luis Aceves pedía avales antes de que se iniciara el plazo para la recogida o mensajes enviados al entonces secretario de organización del partido, José Antonio Mateo, para que realizase avales a favor de Aceves pese a ser el presidente del comité organizador del proceso. «Yo no las he visto. Somos un órgano independiente. La comisión de Ética y Garantías son los jueces de todo esto. Son ellos los que resuelven», declaró.

Sergio Iglesias, nuevo secretario de organización del PSOE de Segovia, también defendió el proceso: «Todo lo que se han denunciado, en ningún caso, tiene que ver los resultados. El resultado fue limpio», indicó. Además, defendió que la precandidatura y candidatura de José Luis Aceves se presentó en tiempo y forma y aseguró que la investigación «no tiene más recorrido» una vez se ha expulsado a José Antonio Mateo del partido.