Acusan a La Pinilla de aprovechar un incendio para talar y urbanizar con vistas a construir apartamentos

El Norte Segovia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:57 Comenta Compartir

La Asociación Salvemos el Pico del Lobo ha criticado a través de un comunicado la tala de arbolado y la preparación de varias parcelas en la estación de esquí de La Pinilla (Cerezo de Arriba) para su futura urbanización, pese a que una de ellas está sujeta a medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Según la nota hecha pública por el colectivo, las actuaciones se habrían realizado tras el incendio declarado en septiembre en Peñalba de la Sierra, en la provincia de Guadalajara, y en el entorno del Pico del Lobo.

La asociación sostiene que la empresa Sierra Pinilla S.L., filial de La Pinilla Management Corporation S.L., habría aprovechado los cortafuegos abiertos por la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evitar la propagación del fuego hacia la estación, para talar arbolado y acondicionar el terreno en las parcelas 6A, 6B, 7A, 7B y 10, con vistas a la instalación de apartamentos y cabañas turísticas.

En el caso de la parcela 6A, la entidad recuerda que pesa sobre ella un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, de 6 de junio de 2025, que acordó suspender la ejecutividad de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cerezo de Arriba del 12 de marzo de 2025, por el que se autorizaba la tala del pinar existente y su desarrollo urbanístico. El tribunal ordenó además la anotación de esa suspensión en el Registro de la Propiedad.

Según el relato de Salvemos el Pico del Lobo, el 15 de octubre de 2025 la asociación presentó escritos ante la Guardia Civil, el alcalde de Cerezo de Arriba y la Oficina Comarcal de Medio Ambiente de Riaza, alertando de posibles irregularidades en las cortas de arbolado y en las obras de acondicionamiento del terreno. El colectivo afirma que, pese a que algunos vecinos ya habían trasladado sus quejas, ninguna de las tres administraciones habría actuado hasta ese momento para verificar la situación.

La intervención municipal se habría producido, siempre según el comunicado de la asociación, tras un informe-denuncia del Seprona presentado el pasado 27 de octubre. A partir de ese documento, el Ayuntamiento elaboró un informe técnico y jurídico, con fecha 30 de octubre, en el que daba un plazo de cinco días a la empresa para paralizar «las actuaciones de corta de arbolado y accesorias» al carecer de título habilitante, bajo advertencia de sanción. La orden también se notificó a la empresa ejecutora de los trabajos, Leñas y Transporte El Cardoso S.L., para la retirada de maquinaria y materiales. El colectivo asegura que, cuando llegó la orden de paralización, los trabajos estaban «prácticamente terminados».

La nota detalla igualmente el posible régimen sancionador. En las parcelas 6A, 7A y 10, las infracciones urbanísticas podrían calificarse como leves, al tratarse de tala parcial en suelo urbano, con multas estimadas de entre 2.000 y 3.000 euros. Para las parcelas 6B y 7B, donde se habrían realizado parcelaciones y obras de urbanización antes de la aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión, se habla de infracciones graves por tala total en suelo urbanizable, con sanciones de entre 15.000 y 50.000 euros. En conjunto, la empresa y el resto de responsables podrían enfrentarse a multas de entre 60.000 y 150.000 euros, según los cálculos de la asociación, susceptibles de una reducción del 20% por pronto pago, además de la obligación de restaurar la zona afectada.

La Asociación Salvemos el Pico del Lobo considera que la empresa «va marcando el ritmo de los acontecimientos» al Ayuntamiento de Cerezo de Arriba, actuando «sobre hechos consumados», y pide que «las autoridades competentes en la zona actúen de acuerdo a la normativa vigente». Asimismo, solicita que las organizaciones sociales, entre ellas el propio colectivo, sean informadas como partes interesadas en la tramitación de los posibles expedientes sancionadores y de restauración ambiental.