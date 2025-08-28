Abre al tráfico la carretera entre Sacramenia y Cuevas de Provanco La circulación se mantiene con señalización de obra y, durante unos días, permanecerá restringida para tractores

El Norte Segovia Jueves, 28 de agosto 2025, 17:50 Comenta Compartir

La Diputación de Segovia encara la recta final de las obras de ensanche y mejora del trazado de la carretera SG-V-2111, en el tramo que discurre entre Sacramenia y Cuevas de Provanco, que es el comprendido entre los puntos kilométricos 3,000 y 5.040. De hecho, el avance de esos trabajos permite que, desde este miércoles, la vía haya abierto de nuevo al tráfico, aunque aún con señalización de obra y manteniendo la restricción para el tránsito de tractores, que se mantendrá durante unos días.

Los trabajos comenzaron a finales del mes de marzo y motivaron el corte de la circulación en el mencionado tramo de vía, excepto para el acceso a fincas, el transporte público de viajeros o emergencias, entre otros. Durante este periodo se ha realizado la excavación de diferentes tipos de materiales, se ha ejecutado el terraplenado de variantes y construido nuevas obras de fábrica. Posteriormente, se han extendido las capas de zahorra artificial del firme y, más recientemente, dos capas de pavimentado con mezcla bituminosa en caliente.

Al margen de todos esos avances, resta culminar el recrecido de los arcenes, así como acometer la señalización horizontal tanto del eje como de los bordes de la calzada, instalar la señalización vertical y adecuar la barrera metálica de seguridad. Tareas que se llevan a cabo de manera progresiva. Estas obras fueron adjudicadas a la empresa Ecoasfalt S.A., por la cantidad de 344.608 euros, IVA incluido.

Durante el tiempo en el que se han desarrollado los trabajos, para circular entre Cuevas de Provanco y Sacramenia, el tráfico se ha desviado por la carretera autonómica SG-241 (sentido Peñafiel) y la SG-V-2472 -por el Caserío de San José-, así como para acceder a Sacramenia desde las provincias de Valladolid y Burgos.