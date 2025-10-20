Abascal vincula la llegada de «extranjeros» a que no haya más viviendas, hospitales y seguridad El presidente de Vox recuerda que Segovia es la cuarta provincia de España donde más ha crecido la criminalidad

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se dio un baño de masas este lunes en Segovia. El líder derechista participó en un acto organizado por su partido en las calles de la ciudad del Acueducto, donde estuvo rodeado de numerosos simpatizantes que corearon su nombre e insultaron reiteradamente al presidente del Gobierno con el ya habitual «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Abascal, acompañado en todo momento por los representantes de Vox en la provincia de Segovia, habló de inmigración y dejó muy claras cuáles son sus intenciones en esta materia si algún día llega a presidir el Gobierno de España. «No tiene ningún sentido emigrar a un país sin intención de trabajar para imponer una religión y delinquir», dijo el presidente de Vox durante el encuentro de trabajo que mantuvo en Segovia, en el que criticó que el 30% de las ayudas sociales «se las llevan los extranjeros».

«Decir esto es xenofobia para el PSOE y Partido Popular, pero es sentido común, además de lo que piensa la mayor parte de los españoles», apuntó, a la par que insistió en que acusar a Vox de «xenofobia» por decir lo que solo es sentido común contribuye a alimentar la animadversión hacia su formación política: «Lo único que se consigue con esto es demonizar al partido y a las personas que nos acompañan, además de abonar el camino de la violencia que se ejercer contra Vox, después indultada por el Consejo de Ministros», declaró.

Abascal aseguró que, pese a las acusaciones e insultos que diariamente recibe, seguirá recorriendo España «para repetir en uno y otro sitio que hay que repatriar a todos aquellos que entran ilegalmente, deportar a los legales que cometen delitos o que vienen a imponer una religión fundamentalista e iniciar un proceso de remigración de los que están recibiendo las ayudas sociales que necesitan los españoles».

El líder de Vox explicó que en los últimos cinco años han llegado a España tres millones de personas y lamentó que, por contra, «no se hayan construido más viviendas, hospitales, ni hay más servicios públicos y seguridad en la calle». Con ello, señaló que las consecuencias recaen sobre la vida de las personas y en ciudades como Segovia, donde «se ha incrementado la criminalidad, sobre todo en las violaciones, siendo la cuarta ciudad de España donde más ha crecido, y es una de las ciudades donde la situación de vivienda se está complicando de una manera extrema siendo muy difícil acceder en régimen de propiedad o de alquiler», recoge Ical.

Llamó la atención de la gran cantidad de público que llenó la avenida del Acueducto para hacerse una foto con Abascal. Especialmente interesados se mostraron los jóvenes, que le pedían selfis y autógrafos reiteradamente. Tampoco faltaron a la cita los mayores. Mucha gente siguió el paseo de Abascal por el centro de Segovia desde los balcones de sus viviendas.