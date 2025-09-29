El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la marcha. Antonio de Torre

500 personas marchan para hacer visible el párkinson

La asociación que vela por la atención a estos pacientes y a sus familiares demanda un centro de día

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:03

Alrededor de quinientas personas han desafiado a la lluvia otoñal que regó la ciudad ayer y sumaron sus pasos por la causa de hacer visible ... el párkinson. La marcha solidaria cumple siete ediciones y, aunque esta última se ha desarrollado bajo la protección de los paraguas, el objetivo de dar a conocer esta patología en Segovia se ha cumplido. Aunque solo fuera por la cantidad de andariegos que se han apuntado y que han caminado el grupo bajo el agua por el recorrido que se había diseñado. La asociación que vela por la atención a estos pacientes y a sus familiares demandan más espacio, un centro de día para que los afectados puedan ser atendidos adecuadamente.

