1.500 firmas exigen ampliar a todos los pueblos el transporte a centros de día Un grupo de mayores en sillas de ruedas en la residencia asistida de Segovia. / El Norte La demanda impulsada por vecinos de Hontanares de Eresma ha sido registrada en la Junta, Servicios Sociales y la Diputación C. B. E. Segovia Viernes, 24 agosto 2018, 13:54

Vecinos de Hontanares de Eresma han promovido una campaña de recogida de firmas para reclamar a las instituciones públicas la instauración de transporte sociosanitario para enfermos de alzhéimer, pacientes con patologías degenerativas y ancianos que habitualmente se han de desplazar desde sus domicilios en distintas localidades a centros de estancias diurnas. La iniciativa ha recabado alrededor de 1.500 apoyos, según asegura su impulsora, Demelza de Pablos, que han sido registradas en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, a nombre de su responsable en Segovia, Javier López-Escobar, en la Gerencia de Servicios Sociales y en la Diputación Provincial.

En el escrito dirigido al representante del Gobierno regional en la provincia, los peticionarios reivindican que se amplíe el radio de acción del transporte a todos los pueblos y que no se limite a los ocho kilómetros que cubre en al actualidad desde la capital, por lo que principalmente beneficia a los usuarios de la zona del alfoz. Este recorrido no es caprichoso, sino que parte de una recomendación técnica, como apuntó el delegado territorial de la Junta, para que los trayectos no sean largos ni incómodos para estos pacientes. Sin embargo, las firmas apelan a la ley de ordenación del territorio de la comunidad autónoma y confían en que las autoridades regionales tengan en cuenta su petición a la hora de elaborar el marco legislativo. Y es dicha normativa establece que «su objetivo fundamental es la definición de un sistema de instrumentos de planeamiento territorial que solucione las insuficiencias de los planes de ordenación urbanística y de la planificación sectorial», alegan los demandantes.

En esta línea, instan a que se revise «el insuficiente radio de acción de ocho kilómetros que posee el modelo de transporte a los centros de estancias diurnas» en Segovia.

Los firmantes también apelan a la Gerencia de Servicios Sociales ya que los actuales términos sobre el funcionamiento de las estancias diurnas «pueden dar lugar a confusión». En concreto, señalan que la página web de este área de la Junta que informa de la prestación de una serie de servicios incluye en la cartera de atenciones básicas el transporte, al igual que incorpora la alimentación, la higiene o las actividades recreativas. Sin embargo, «se les olvida indicar que este transporte solo es para aquellos usuarios que viven hasta ocho kilómetros del centro de estancia diurna», recoge el escrito de las firmas.

Asimismo, la reivindicación llama la atención a la Diputación Provincial de Segovia, ya que la batería de programas sociales que tiene en marcha contempla «el acceso a centros de día». Bajo esta premisa, los demandantes apostillan que cuando se habla de estas opciones «no se trata en ningún momento de cómo se facilitará el acceso a las personas que vivan en localidades a más de ocho kilómetros de la capital».