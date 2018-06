FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Unionistas, hoy toca llorar pero de alegría MANUEL LAYA El equipo salmantino, en el partido más importante de su historia, debe remontar con la magia de Las Pistas y su afición el 1-0 de la ida ante el Socuéllamos para subir a la Segunda División B JUANJO GONZÁLEZ Salamnca Sábado, 23 junio 2018, 12:39

La final de las finales para el partido más importante de la historia de Unionistas de Salamanca. El club creado en el año 2013, justo después de la desaparición de la UDSalamanca para honrar la memoria de la UDS, puede devolver hoy a la capital charra la Segunda B, la categoría en la que dijo hasta siempre el histórico club blanquinegro.

Unionistas de Salamanca recibe a partir de las 19 horas en Las Pistas al Yugo UDSocuéllamos de Ciudad Real en el encuentro de vuelta de la eliminatoria final de ascenso a Segunda B con el reto de tener que remontar el 1-0 de la ida el pasado domingo en el 'minúsculo' Paquito Giménez de hierba artificial que tanto condicionó el juego de los dos equipos. Es decir, que el equipo de Astu está obligado a ganar por más de un gol de diferencia -solo el 1-0 forzaría la prórroga-. El partido será televisado en directo por la autonómica macnchega y se podrá seguir por internet.

Sea como fuere, hoy seguro que a eso de las 21 horas -si no hay prórroga ni penaltis- habrá lágrimas en el campo en los jugadores, técnicos, directiva y seguidores de Unionistas. Serán de alegría si hay el ansiado ascenso o de tristeza si el que sube es el equipo de Manu Calleja que, por cierto, no podrá sentarse en el banquillo por su expulsión del pasado domingo por insultar al técnico unionista.

En Unionistas ya son expertos en llorar en los dos sentidos: de alegría por los ascensos a Regional, Tercera, la clasificación para las dos fases de ascenso por el título este año de Tercera. Pero también de decepción cuando la temporada pasada cayó eliminado el equipo en la segunda eliminatoria de ascenso ante el Olímpic de Xátiva o este curso cuando fue apeado en la eliminatoria de campeones por el Don Benito, lo que le obligó a ir por el camino 'largo' a por el ascenso.

El equipo salmantino y su afición se agarran a la enorme fiabilidad de Unionistas en Las Pistas. El equipo charro comenzó a jugar en este campo en la campaña 2015-16 (en la primera de vida compitió en el Rosa Colorado) y en estas tres campañas como local ha disputado, incluyendo los dos play-off a Segunda B, un total de 59 encuentros con un balance de 45 victorias, 11 empates y solo 3 derrotas (todas en la presente campaña):12 victorias y 5 empates en la 15-16, 17 victorias y 4 empates en la 16-17, y 16 victorias, 2 empates y 3 derrotas en la actual.

Y de esos 45 partidos en casa ganando a sus rivales, en nada menos que 30 a Unionistas le valdría con repetir esos resultados ya dados para lograr el ascenso a Segunda B superando el 1-0 en contra de la ida.

Y además en los play-off Unionistas nunca ha encajado un gol en casa, algo que sería clave esta tarde porque un tanto de los manchegos obligaría a los de Astu a marcar tres tantos para subir.

Pero hoy enfrente tendrá a un equipo en plena racha y que además obtiene mejores números lejos de casa que en campo. El Socuéllamos no pierde desde el pasado 11 de marzo y en play-off fuera de casa ha marcado en los dos partidos (1-1 con el Jaén y 0-4 al Cacereño).

La batalla será por tanto descomunal. Unionistas quiere salir a por todas desde el inicio convencido de que las ocasiones y los goles llegarán con el paso de los minutos ante un rival al que le vale el 0-0 o caer por la mínima para ascender.

En Unionistas se esperan algunos cambios en once de Astu: es segura la vuelta de Piojo al lateral derecho tras cumplir su sanción, mientras que también es posible la vuelta de David Gallego a la zaga con Antonio León manteniéndose en el once junto a Eslava. Por delante es segura una novedad y arriba Cristo, Manjón y Carlos de la Nava tienen plaza fija.Son bajas seguras Mito y Javi Navas. En cuanto al once del Socuéllamos no se esperan grandes novedades y es posible que Manu Calleja repita el once del partido de ida.

De lo que no hay dudas es de que el ambiente será inolvidable con otro lleno hasta la bandera en Las Pistas. La afición de Unionistas agotó ayer las 500 localidades que restaban después de que los socios del club retiraran las suyas y junto a los 400 seguidores que llegarán desde Socuéllamos, la instalación municipal registrará un lleno con 2.800 entradas vendidas, campo que se vuelve a quedar pequeño para las necesidades de Unionistas.

Quedada previa

La Federación de Peñas de Unionista de Salamanca ha preparado un ambiente 'infernal' para ayudar a su equipo a obrar el ascenso. Desde la mediodía harán un tour por varios bares patrocinadores y a las 17:15 horas acudirán a recibir el equipo a su llegada a Las Pistas. Habrá además 'pintacaras', speakers y mucha animación. Eso sí, como ya ha advertido el club, se solicita a la afición que en el caso de ascenso «queda terminantemente prohibido invadir el terreno de juego al finalizar el partido. La multa tanto para las personas que infrinjan esta norma como para el club pueden ser muy cuantiosas».