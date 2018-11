«Se ha trabajado mucho el tema del machismo pero queda mucho por hacer» Laura y Jaime durante la entrevista desarrollada en el Instituto Fray Diego Tadeo. / S.G. CIUDAD RODRIGO Forman parte del Grupo Alerta que trabaja en pro de la igualdad y contra la violencia de género entre los estudiantes SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 20 noviembre 2018, 11:20

¿Quién dijo que los jóvenes de hoy en día no están comprometidos? Laura Primero y Jaime Bajo y, junto a ellos, 21 alumnos más del instituto Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo son un claro ejemplo de compromiso, en este caso, en favor de la igualdad y contra la violencia de género a través del denominado Grupo Alerta.

Éste es el segundo año que funciona el grupo que ha sido promovido desde el Espacio i por medio de sus gestores, la Asociación Cívitas, y en el caso de Jaime justifica su presencia en el mismo apuntando que «es necesario concienciar a la gente de que el machismo existe y no como dicen muchos que ya no; hay un montón de sitios donde se ve y todo lo que pueda ayudar lo voy a intentar hacer».

Laura forma parte de Alerta desde que se creó, «como mujer tengo que defender mis derechos y veo que en la sociedad se ha trabajado mucho el tema del machismo pero queda mucho trabajo por hacer, pero si empezamos desde pequeños se puede ir cambiando», expone.

Ambos coinciden en que a través del grupo han descubierto actitudes que antes no identificaban como machistas y que aparecen de manera cotidiana. «En la última reunión hablamos sobre la moda y en un vídeo aparecían niños de cinco y seis años que comentaban fotos de moda y a los chicos los ponían como héroes y de las mujeres decían que tenían hambre, o frío o que estaban enfermas en función de las poses que veían», ejemplifica Laura.

«En el día a día se nota con los compañeros algunas expresiones que antes no te dabas cuenta de que eran micro machismos y ahora sí. Siempre van a estar presentes y siempre te vas a dar cuenta de una pequeña parte de ellos, pero no de todo el trasfondo, pero con el Grupo Alerta eres capaz y dices: oye, no lo digas que está mal e intentas corregir todo lo que puedas», añade Jaime.

Laura reconoce que les pasa a ellos mismos:«Dices algo porque inconscientemente lo tienes impuesto por la sociedad y te das cuenta, aunque lo utilices que si está ahí, por lo que por lo menos que se sepa que está mal y lo corrija».

Aprecian que sus compañeros cuando les hacen alguna recomendación en este sentido, «sí que nos hacen caso, no todos y no siempre pero aunque solo se quite un micro machismo en una persona concreta ya es un paso».

Estos jóvenes destacan el importante trabajo que se hace en su instituto en materia de igualdad no solo a través de Alerta sino también de Fraysolidario o Fraygualdad y esto contribuye a que «todo el alumnado está muy concienciado en general en materia de igualdad».

A sus 16 años valoran que este tipo de acciones en materia de igualdad se hagan a través de iguales, «no es lo mismo que venga un mayor a darte una charla o te lo diga alguien de tu edad», asume Laura, «ya te planteas que pueda tener razón, no como un adulto que piensa diferente y hay quien cree que se lo quieren imponer».

En este caso concreto, su espíritu de entrega y compromiso queda demostrado cuando también se identifican como mediadores del centro, pues si bien un programa no tiene que ver con el otro, en el fondo todos son complementarios y aclaran que como mediadores «nos dedicamos a resolver los conflictos que hay entre los alumnos del centro y esto depende del Departamento de Convivencia y Orientación».

«Satisfechos»

Tanto Laura como Jaime se muestran «satisfechos» con todo lo que están logrando, «poco a poco a alguna persona vas consiguiendo cambiar y eso es más que suficiente», opina Jaime, «si cada uno de los que estamos en el Grupo Alerta fuésemos capaces de cambiar la mentalidad de una persona y esa persona luego se la cambiara a otra y así sucesivamente, conseguiríamos mucho».

La visión de Laura también va en la línea de valorar «no solo lo que consigas con otras personas sino lo que te hace cambiar a ti mismo, que te hace pensar y reflexionar sobre las cosas y te hace mejor persona».

Pensando en su futuro profesional, Laura declara que le gustaría dedicarse al campo de la psicología, «me gusta ayudar mucho a la gente y por eso estoy metida en todos estos temas. Si en el Grupo Alerta veo a una mujer que la están insultando, me gusta ayudar, me gusta sentirme identificada y meterme en la piel de la persona y también para formarme».

Jaime dice que va «por un camino totalmente distinto» pero declarando que «me gusta ayudar», vislumbra en su futuro más de lo mismo: «Cuando sea mayor, por mucho que mi ámbito de trabajo sea distinto, quiero seguir intentando ayudar todo lo que pueda y aunque sea en mi grupo social, intentar convencer a la gente de que sean feministas y dejen los micro machismos».

Identifican esas actitudes, «en todos los ámbitos, incluso en las guarderías», sugiere Laura.

En sus jóvenes compañeros de 12 años, recién llegados al instituto, observan que los micro machismos «aparecen de una manera más inconsciente, no están tan concienciados; una persona de primero o segundo de Bachillerato, teniendo tanta información como hay hoy en día, a lo mejor si es una persona machista ya lo es más intencionadamente, un niño de 12 ó 13 años lo hace más sin darse cuenta».

Entre las múltiples actividades que realizan, ahora están colocando pegatinas por diferentes espejos en las que se viene a decir que los cánones de belleza distorsionan la realidad y que «no se tienen que dejar guiar por esos cánones». También analizan canciones, y si bien aceptan que no se trata de cortar con determinados géneros, «por lo menos que te sirvan de ejemplo de lo que no hay que hacer, que nos detengamos a pensar».