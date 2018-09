FÚTBOL - Segunda B Justo reparto de puntos entre Unionistas y Atlético B en Las Pistas (1-1) Ribelles lanza a portería en el gol de Unionistas mientras Cendrós salta para evitar ser golpeado. / MANUEL LAYA Primeros puntos que vuelan del campo charro esta temporada tras un partido igualado en el que los de Aguirre buscaron en el tramo final el triunfo sin éxito JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 9 septiembre 2018, 14:19

Primeros puntos que vuelan de Las Pistas en la temporada del estreno en Segunda B de Unionistas de Salamanca. El equipo de Roberto Aguirre, en su segundo choque como local del curso, no pudo pasar del empate (1-1) ante el filial del Atlético de Madrid en un igualado encuentro sin demasiadas ocasiones para ambos que deja a los charros con 4 de los 9 puntos en juego hasta el momento. Lo mejor es que tres partidos Unionistas solo ha encajado dos goles: uno de penalti y otro tras un rechace en un córner.

Los dos equipos se repartieron el balón en diferentes fases de un encuentro en el que los rechaces fueron protagonistas: primero en el gol de los locales que marcó Ribelles en la primera parte tras un disparo de Góngora que se le quedó franco al centrocampista valenciano, y en la segunda parte también en el gol del Atlético B, cuando a Segu tras un córner se le quedó en inmejorable posición un balón suelto en el área para lograr la igualada.

En la segunda parte y tras unos minutos de dominio visitante, Unionistas dio un paso al frente de la mano de Carlos de la Nava, el mejor de los locales, tuvo un par de ocasiones para dejar los tres puntos en Las Pistas pero estas no vieron puerta y el reparto de puntos fue sin duda un acto de justicia por los méritos contraídos por unos y otros en la mañana dominical.

Unionistas volvió a demostrar que es un equipo armado, que tiene las ideas muy claras con su corto pero variado ramillete de virtudes que también sabe esconder por ahora muy bien sus defectos en casa. La solidez defensiva, gracias al esfuerzo e implicación de todos los efectivos,

El técnico Roberto Aguirre, de nuevo con las asusencias por lesión de los centrales Ayoze y Admonio, puso en el centro de la zaga a Quintana y Cendrós, y con Piojo de lateral, mientras que la gran novedad fue la la suplencia del doble goleador en Bouzas, el navarro Isaac Manjón, con lo que en ataque arrancó de inicio con Carlos de la Nava como referencia y Adrián Llano, que tanto daño hizo en el estreno liguero ante el Pontevedra. El míster asturiano tenía que jugar con el cansancio del partido copero del miercóles, el viaje desde Las Palmas del pasado domingo y pensar también en la nueva eliminatoria copera de este miércoles, con largo viaje de por medio, a Lorca.

El primer cuarto de hora transcurrió con dominio territorial de Unionistas, al que le faltó profundidad. Lo intentó por el equipo charro no encontraba a Unai por la izquierda. Al Atleti B, por su parte, no le importó ceder del control del esférico a los locales, pero sí que dejó entrever su peligro en balones en largo buscando la velocidad de sus jóvenes jugadores, en especial de Darío, que tuvo un gran duelo particular con Cendrós. Con el paso de los minutos el juego de fuerzas entre ambos equipos se fue igualando gracias al paso al frente del conjunto colchonero.

El partido solo se podía abrir a balón parado y así fue en favor de Unionistas. Ya lo intentó Góngora en el minuto 3 buscando de córner el gol olímpico que sacó bajo palos un defensor rojiblanco -también lo probó pasada la media hora de juego y en esta ocasión se fue alto por poco-. El gol llegó, cómo no, gracias a la intervención del lateral izquierdo, que sacó en el 33 una falta defectuosa que interceptó Ribelles cerca del área pequeña y allí definió a la perfección como si de un nueve se tratase para poner en ventaja a los salmantinos. Hasta ese momento, lo más destacado había sido una internada por la derecha de Piojo que, tras pase de Ribelles, se sacó un potente centro-chut que no encontró rematador ni portería. El descanso llegó sin mayores agobios para Unionistas ante un Atlético con muy poco mordiente.

Lesión de Llano

Y la segunda arrancó con cambio en los locales con el bigoleador de la Copa, Manjón ocupando el lugar de Adrián Llano, lesionado en un hombro y que tuvo que ser evacuado en ambulancia al hospital. Parece serio. Así, el navarro pasó a ser la referencia en el ataque con Carlos de la Nava actuando por detrás de Isaac.

Unionistas perdió pesó en la medular en el arranque de la segunda mitad y el filial rojiblanco lo aprovechó para jugar en el campo del rival. De nuevo sin profundidad, pero al igual que Unionistas, logró la igualada gracias al balón parado. Un rechace tras un saque de esquina se le quedó muerto a Segu, que logró la igualada en el 53.

El equipo de Aguirre tuvo la seria opción de volverse a poner por delante en su primer acercamiento al área rival en la segunda mitad: potente chut de Góngora que el meta no ataja, deja el esférico franco en el área pequeña pero Manjón remata alto con todo a favor para el navarro. Pero la ocasión no cambió el rumbo de este segundo periodo: Unionistas no lograba hilvanar por la medular, estaba lento y perdía el esférico con demasiada facilidad ante un rival que cada vez que pasaba del centro del campo daba sensación de peligro. En el 64, el recién entrado Borja Garcés, a la contra, disparó desde la derecha y obligo a Molina a enviar a córner. Eran los peores minutos para los de Aguirre.

Unionistas necesitaba a alguien que cambiara el partido y el míster apostó por Carlos Hernández en detrimento de Unai para dotar al equipo de mayor profundidad. En el 76 Guille Andrés hizo el pase de la muerte para Manjón, pero el navarro no llegó por poco. Carlos de la Nava empezó a hacerse fuerte en los balones aéreos y por el piso y Unionistas pasó a mandar en busca de la victoria.

El salmantino fue protagonista de la mejor ocasión local en el tramo final cuando en el 86 un gran centro de David Gallego, recién entrado en el último cambio de Unionistas, fue rematado por Carlos de la Nava muy cerca del palo derecho, un balón al que intentó llegar Manjón sin lograrlo antes de que saliera fuera.

Unionistas lo intentó hasta el final sin éxito y el reparto de puntos fue un hecho con el último pitido del colegiado.