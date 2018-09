FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «Unionistas tuvo más opciones para llevarse el partido ante el Atlético de Madrid B» Roberto Aguirre y Óscar Fernández se saludan antes del inicio del partido. / MANUEL LAYA El míster blanquinegro se muestra preocupado por la lesión de Adrián Llano antes del descanso en una zona en la que se tuvo que operar el curso pasado JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 9 septiembre 2018, 16:20

El técnico de Unionistas significó tras el empate ante el Atlético B que «el punto me sabe a poco, queríamos ganar, hicimos un gran esfuerzo después del partido del miércoles, hicimos un buen partido ante un rival muy bueno y que también ha tenido sus momentos. Hemos pasado por dificultades pero tuvimos más opciones para llevarnos los tres puntos. Pero termino satisfecho por el esfuerzo y el trabajo de los jugadores, por ese lado sí que estoy contento».

Al míster asturiano no le gusta que el partido se abriera mucho más en la segunda parte. «Sí, la segunda parte ha estado muy abierta, hoy una de las consignas era que para que ellos no estuvieran cómodos porque tienen el perfil individual de jugadores muy bueno, no queríamos un correcalles de partido en la segunda mitad, y ahí nos condicionó que metieron muy rápido el empate y a partir de ahí las ganas de querer ir a por el partido hace que todo se abra más. Ahí llegaron al área y eso lo mejoramos depués; y en el tramo final tuvimos opciones para adelantarnos con Isaac».

Lo peor sin duda para Unionistas fue la lesión de Adrián Llano, que tuvo que ser cambiado al descanso por problemas en un hombro. «Sí, ha sido lo más negativo, independientemente del partido que estaba haciendo. Perderlo tan pronto nos puede condicionar el arranque, me hubiera gustado tenerlo en el arranque con nosotros. Ahora estamos esperando noticias de él. Estaba preocupado porquees en la zona se operó el año pasado de la clavícula y que le impidió jugar la segunda parte de la temporada con el Caudal».

Tras tres jornadas, Unionistas solo ha recibido dos goles, uno de penalti y otro en un rechace. «La estrategia es importante en la categoría y nosotros en juego estamos bien y sólidos, incluso en la desventaja rectificamos bien. En respuestas individulaes estamos contentos con el equipo», finalizó Roberto Aguirre.

El míster rojiblanco

Por su parte, el preparador del filial rojiblanco, el técnico Óscar Fernández, apuntó que «la segunda parte ha podido caer de cualquier lado, ha sido un típico partido disputado de Segunda B en el que hemos estado bien. En la segunda parte dimos muchos pases pero muchos sin sentido. Alfinal en cualquier salida pudimos hacer el 1-2 pero ellos también tuvieron ocasiones para marcar dos al final. Así seguimos abonados al empate», dijo Fernández, suyo equipo ha iniciado la Liga con tres empates.

Por último, sobre Unionistas dijo que «puedo decir que es un equipo organizado, intenso, que tiene muy claro lo que es la Segunda B, que entiende todas las disputas en las diferentes partes del campo y luego a partir de ahí genera; y otra cosa importante con el balón parado con un buen lanzador y lo intentyna, es un equipo completo para esta Segunda b».