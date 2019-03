Justicia comienza a abonar los 400.000 euros que debe a los abogados de oficio Abogados adscritos al Turno de Oficio se concentraron por los impagos de los últimos meses y en defensa de su dignidad. / LAYA Letrados salmantinos se concentran para reclamar la dignidad del turno de oficio y no descantan realizar paros en el servicio ROSA MARÍA GARCÍA / WORD SALAMANCA Jueves, 28 marzo 2019, 12:01

Hasta los 400.000 euros asciende la deuda que el Ministerio de Justicia tiene con los 400 abogados del Turno de Oficio de Salamanca por impagos de los meses de noviembre, diciembre y enero. Una cuantía que se comenzó a abonar ayer y que se prevé que quede finalmente pagada la próxima semana, tal y como informó el decano del Colegio de Abogados de Salamanca, Eduardo Íscar Álvarez, tras la concentración celebrada a las puertas de los Juzgados, en protesta por los impagos reiterados y en defensa de la dignidad de los letrados que prestan ese servicio.

El Consejo General de la Abogacía informó, momentos antes de la protesta, que había llegado el ingreso del Tesoro Público correspondiente a los meses de noviembre diciembre. «Unos meses que tenían que estar ya abonados, porque una cosa es que el Real Decreto prevea la posibilidad de que el Ministerio esté autorizado a tener el pago hasta el primer trimestre y otra cosa es que sistemáticamente se esté retrasando y no atendiendo a ese pago», subrayó Íscar.

Así las cosas, quedaría por cobrar el mes de enero, ya que febrero está justificado, «estaría en plazo de ser abonado a tiempo». Se prevé que la próxima semana se produzca el pago de enero, con lo que «se pondrían al día de las deudas que tienen pendientes».

Lo «único que demandamos es que no tengamos que salir a reivindicar el pago justo y pactado», ya que « no hay ningún colectivo y menos dentro del servicio público que tenga que salir cada mes para cobrar lo que es suyo», apuntó Íscar.

Un impago que nunca se había producido en este colectivo y que creen que es fruto de una falta de previsión del Gobierno, que no pudo sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, la partida destinada a este fin, «algo que debería haber tenido previsto».

Pero el abono «inmediato» de los meses de noviembre a enero no es lo único por lo que protestan los abogados del Turno de Oficio. También exigen que haya una garantía de los pagos mensuales y se cobre «a su debido tiempo», así como que se dignifique la labor «imprescindible» que realizan con «unas retribuciones dignas», tal y como recogía el manifiesto leído durante la concentración. Y es que las compensaciones económicas que perciben «no son acordes» con el servicio público que prestan.

Sobre esta reclamación, el decano del Colegio de Abogado explicó que con el Gobierno anterior «ya se habló de cara a conseguir un incremento de las retribuciones del Turno de Oficio y el Ejecutivo siguiente lo ha respetado». Ese aumento, que ya se hizo efectivo, se sitúa, en términos generales, entre el 20 y el 30%, apuntó.

Sin embargo, según él, es el único que se ha producido en los últimos 15 años. «No hay ningún colectivo que en estos 15 años no haya visto incrementada su retribución. Se ha subido, pero es que estamos muy lejos de que sea la que se merece».

Diferencias entre regiones

En este sentido, se refirió a las diferencias «desproporcionadas» que existen con las comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia y no dependen del Ministerio. Por lo tanto, según él, «bastante margen para subirlo y por lo menos ponernos al nivel de lo que cobran otros compañeros en otras comunidades».

La cuantía que cobra un letrado de oficio va en función del tipo de procedimiento. Por una actuación, por ejemplo, cobran 175 euros, «por todo un juicio, cuando en la calle se multiplica por 20».

Los 400 abogados salmantinos de este servicio tramitan unos 5.000 expedientes a lo largo del año, lo que, «en cantidad económica viene a ser del orden de unos 900.000 euros los que recibe el Turno de Oficio en Salamanca y que lógicamente es riqueza que vuelve a la ciudad».

Pese a los impagos y a las bajas retribuciones, el servicio que realizan no se ha visto afectado, de momento, ya que, según Íscar, ya se están empezando a plantear «si el siguiente paso no tiene que ser el empezar a realizar paros de alguno de los servicios, porque no podemos estar siempre así con estas retenciones».

Un asunto que, al igual que las concentraciones que se están realizando ahora en distintas ciudades, se está coordinando con lo 23 colegios afectados, que son los que dependen del Ministerio. «No descartamos que si se sigue produciendo esta situación tengamos que recurrir a medidas de este tipo, que sí iban a afectar a la prestación y a la calidad» del servicio que prestan.

Y es que no están dispuestos a que vuelva a repetirse lo ocurrido en los últimos meses.

El impago de las prestaciones del Turno de Oficio afecta en Castilla y León a más de 7.000 abogados, que tramitan en torno a los 60.000 asuntos al año y prestan el servicio de asistencia a detenidos y víctimas de violencia de género durante las 24 horas del día.