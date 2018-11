La Fundación Ramos Andrade ha becado a más de 80 jóvenes en 23 años El alcalde de Navasfrías, el delegado de la Junta, la directora del colegio y el director de la Casa Lis. / S.G. NAVASFRÍAS La localidad de la comarca de Ciudad Rodrigo ha recibido 800.000 euros gracias al mecenas de la Casa Lis SILVIA G. ROJO NAVASFRÍAS Jueves, 15 noviembre 2018, 13:44

El legado del anticuario Manuel Ramos Andrade está muy presente entre todos los vecinos de Navasfrías, el lugar del que era originario. A lo largo de los 23 años en los que lleva en marcha su fundación, el municipio ha recibido más de 800.000 euros en diversos conceptos y más de 80 estudiantes han sido becados.

Así lo puso de manifiesto el director de la Casa Lis y patrono vitalicio de la Fundación, Pedro Pérez de Castro, en su visita a Navasfrías junto al delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Bienvenido Mena.

Pérez quiso «dejar claro» que el primer objetivo de la fundación es la Casa Lis. «A veces los vecinos nos dicen que esto es nuestro, pero Manuel quería que lo primero fuera la Casa Lis y la gente también conoce Navasfrías a través de la casa».

En segundo lugar, están todas esas ayudas que decidió que se dieran a su pueblo, «siempre con la intención de que no se despoblara» y que han repercutido en el bienestar de estudiantes, ancianos y otras iniciativas del Ayuntamiento que se han apoyado en un momento dado.

Una de las líneas que no se ha perdido nunca es la del material escolar gratuito para todos los alumnos de la localidad, «vemos que lo aprovechan de forma razonable y organizada».

Pedro Pérez adelantó que «por los resultados económicos, para el próximo año habrá convocatoria de becas pues otros años, a lo mejor cinco o seis, no ha habido porque no existía la posibilidad. Espero que a partir de ahora haya siempre». Precisó, eso sí, que «tampoco podemos destinar el dinero para alguien que no pone interés».

El sistema para la selección de alumnos becados ha ido variando a lo largo de los años con el objetivo de dotarlo de la mayor objetividad posible y para que no se duplicaran las ayudas y un mismo alumno fuera becado por varias vías.

Este año, por ejemplo, el colegio ha recibido alrededor de 4.000 euros para material escolar y, en total, a lo largo de todos los años, ese centro ha recibido unos 60.000 euros en ayudas procedentes de la Fundación.

En ese sentido, Bienvenido Mena destacó «la labor del profesorado que trabaja en silencio y sabemos que aquí se está trabajando mucho y muy bien».

El alcalde de Navasfrías, Esteban Alfonso, dijo que esta fundación supone «una esperanza de poder continuar estudios» y que a la Casa Lis «la miramos como una salvación para el progreso del pueblo, sobre todo desde el punto de vista de la cultura».

Precisamente, desde el Ayuntamiento se están dando pasos para la construcción de una residencia de ancianos que podría llevar el nombre de Manuel Ramos Andrade, si es que así se autoriza. El edil aprovechó para pedir ayuda tanto a la Fundación como a la Junta porque «sin ayuda, los pueblos se mueren».