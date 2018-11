El Festival de Cine de Ciudad Rodrigo cierra su 8ª edición con más público y reconocimientos Foto de familia con los premios en la clausura del festival celebrado en Ciudad Rodrigo. / S. G. Los premios y menciones se entregaron en un acto en el Teatro Nuevo en el que actuó Barahona Big Band SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Domingo, 18 noviembre 2018, 13:43

El Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual (FICEE) clausuró ayer su octava edición con la entrega de sus premios en un acto celebrado en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal y en el que intervino la Barahona Big Band.

Alrededor de un millar de personas han secundado las 31 proyecciones y tal y como destaca el director del certamen, Pablo Moreno, «hemos notado que hay un incremento de público con respecto a ediciones anteriores, vamos subiendo poquito a poquito».

También reconoció que este es uno de los años en los que más premios se han entregado, «tenemos un palmarés muy amplio».

De manera concreta, el premio al Mejor cortometraje de ficción fue para The Departure; el Mejor documental: Alto el fuego; Mejor película de animación: Alphabet; Mejor dirección: Milan Bath por The Departure y Mejor interpretación a Txema Blasco por Julia Y Manuel.

El premio a la mejor fotografía fue a parar a manos de andaré Stahlmann y Marvin Klcke; el Mejor Montaje fue para Frank Gutiérrez y la mejora banda sonora original para Amir Hedayah.

También se entregaron otra serie de categorías como el Premio Especial Denis Rafter pro Aeham Ahmad; el Premio dle público fue para Julia y Manuel y el denominado Signis España para The Telephone.

La mención del publico escolar recayó en El Americano y Distintos y la Mención Especial Signis en With my own two hands. Hubo un momento para el recuerdo del recientemente fallecido Roberto Báez y en su nombre se entregó una mención especial a Distintos.

Desde el viernes se han podido ver películas de muy diversos géneros pero siempre basadas en una temática de cine de valores.

Se han proyectado películas provenientes de Francia, Alemania, Reino Unido, España, Estados Unidos, Irán, México y Uruguay, de Siria y Turkía, Polonia, Senegal, Bélgica, Birmania, Venezuela, Colombia y Argentina. Cada año el FICEE ofrece una mayor representación de la diversidad cultural, así como el compromiso por un mundo mejor en distintos países.

De manera general, Pablo Moreno valora de manera «muy positiva» el desarrollo de la cita, «estamos muy satisfechos porque ha ido todo genial y en el caso de las ponencias todas ha sido de altísima calidad y sí que hemos notado una mayor implicación por parte del público».

Por último la asociación Kinema Siete que es la organizadora del festival, también ha aumentado su número de asociados: «Hemos visto ampliada la asociación y al tener más gente notamos muchas más posibilidades a la hora de poder hacer cosas».

Este Festival Educativo y Espiritual cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y de la propia diócesis civitatense.