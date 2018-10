Una extrabajadora denuncia «incentivos» para apoyar a las residencias contra Chicote Chicote, en un momento del programa emitido por La Sexta. / Atresmedia Les prometieron que iban a cobrar todos los domingos y festivos del mes en el que se grabó el programa J. J. L. Salamanca Jueves, 18 octubre 2018, 19:43

El revuelo creado por el programa de televisión 'Te lo vas a comer' en la provincia de Salamanca ha pasado de la mera anécdota televisiva a palparse incluso en el plano laboral. Una de las trabajadoras de la residencia de ancianos de Babilafuente que aparece en el espacio de denuncia alimentaria asegura que la plantilla recibió «incentivos» para apoyar la postura del centro de mayores frente a las acusaciones que efectuaban desde el espacio del popular chef Alberto Chicote. «Nos dijeron que íbamos a cobrar todos los festivos y domingos si salíamos a apoyar a la dirección», afirma Rosa Durán, ahora ya extrabajadora desde el pasado 26 de agosto.

A Rosa la despidieron por no tener la titulación de auxiliar. «Me saqué el título, pero ya no me contrataron», añade antes de denunciar que tras la emisión del programa han declinado contratarla en otra residencia. «Me temo que nos va a pasar a todas lo mismo, y no todas somos iguales», afirma una trabajadora que percibió «unos 60 o 70 euros más» en la nómina del mes de la grabación del programa.

En relación a la denuncia alimentaria, Rosa explica que ella no ha visto irregularidades, pese a las acusaciones. «Lo que no había era un buen trato de muchas de las trabajadoras a los abuelitos... Yo misma he tenido que evitar que otras compañeras maltrataran a algunos», agrega.

Rosa Durán asegura que sale ahora a denunciar los hechos después de ver «lo que salió en televisión». «Muchas nos quedamos pensativas con las imágenes», concluye.