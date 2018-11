Diez años del Plan E: faltó control, apenas frenó el paro y se destinó a obras ya existentes El entonces subdelegado del Gobierno, Jesus Málaga, de visita en Pedros de la Armuña. / C. H. La mayoría de la inversión fue a mejora, ampliación o renovación de proyectos previos, no a infraestructuras nuevas ISIDRO L. SERRANO Salamanca Domingo, 4 noviembre 2018, 12:21

Hasta no hace mucho tiempo han sobrevivido carteles (mordidos por el sol, la lluvia, el paso del tiempo) como símbolo de las sombras del Plan E repartidos por la provincia de Salamanca, una de las muchas del país en la que no hubo ni un solo municipio en el que no actuase dentro de aquella estrategia para reactivar el empleo y la actividad económica cuando estalló la crisis. Aquellas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumplen ahora, en noviembre de 2018, diez años. Se invirtieron más de 62 millones de euros en la provincia de Salamanca. Se ejecutaron 558 proyectos en dos fases, elFondo Estatal de Inversión Local, la primera, y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, se bautizó la segunda. El objetivo, en ambos casos, «favorecer inversiones que contribuyeran a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de empleo y la viabilidad de las pequeñas empresas». Era los primeros meses de la crisis. El paro se empezaba a resentir. En enero de 2009 había 25.613 desempleados en la provincia. Un año después: 29.603, prácticamente 4.000 más, 3.990 concretamente.

El Tribunal de Cuentas ha elaborado informes que fiscalizan aquella lluvia de millones que desde el Gobierno central llegó a los ayuntamientos. Es verdad que sirvió para sacar adelante importantes inversiones.

Pero también tuvo fallos, como subraya el Tribunal de Cuentas. Primero, a la hora de elegir los proyectos. Tres de cada cuatro ayuntamientos –de los analizados en toda España– reconocieron que no tuvieron en cuenta un listado de necesidades públicas del municipio «como criterio para seleccionarlos» y el 37%no incluyó en la presentación hecha al Gobierno para optar a la ayuda una «motivación de la necesidad de la inversión».

Segundo, tampoco se analizó bien los beneficios que tendría para el mercado laboral. «Con carácter general –concluye– no se establecieron unos objetivos concretos y cuantificables, ni se elaboraron unos indicadores de seguimiento que permitiesen medir el resultado alcanzado con las inversiones financiadas». Tampoco, dice el informe, contribuyó a crear empleo a largo plazo. Solo el 4% de los trabajadores contratados siguieron trabajando en la empresa a finales de 2011. «Se otorgó una mayor puntuación a aquellos proyectos que preveían contratar un mayor número de trabajadores nuevos, independientemente del número de días contratados».

Los ayuntamientos de Salamanca gastaron en mantenimiento y reposición de obras y servicios un 152% más de lo que habitualmente destinaban, lo que supuso un notable ahorro

De acuerdo con un informe de la Diputación de Barcelona, a partir de datos del Ministerio de Política Territorial, el primer Plan E (aprobado en real decreto del 28 de noviembre de 2008 y cuyas obras se empezaron a adjudicar en 2009) contribuyó a que 3.888 personas trabajaran en alguno de las 558 obras que se pusieron en marcha en Salamanca. De ellos, 1.319 fueron nuevos puestos, los otros 2.569 eran personas integradas ya en las obras pagadas. Con todo, la incidencia del Plan Een el empleo de la provincia tampoco fue muy importante, y eso que fue la segunda provincia de la comunidad en la que más empleos se generaron, incluso por delante de Valladolid.

Siguiendo con el empleo, fueron necesarios 17.229 euros para crear cada puesto de trabajo (alrededor de 1.600 menos que en el conjunto del Estado). Además el promedio de puestos creados pro cada obra fue de 5, y el empleos generados en cada municipio, de 11.

Pero si por algo destaca el Plan E en Salamanca es porque la mayor parte del dinero que llegó del Plan E se destino a obras ya existentes, no a nuevos proyectos. Concretamente, de los más de 62 millones que se invirtieron, 54 fueron para obra ya existente (repartidos en 506 proyectos) y 8,17 para nuevas infraestructuras (52 proyectos).

Es características hizo que en Salamanca donde más se dejó sentir esa inversión fue en las arcas municipales. Según el citado informe, en cuanto a la inversión en obra existente ya en los municipios (por lo tanto, inversiones que se destinaron a la mejora, ampliación o renovación de las infraestructuras ya existentes), respecto del promedio del gasto de mantenimiento y reposición de los municipios, la media de los municipios españoles fue del 79,19%. Es decir, la inversión que se realizó con el plan en obras realizadas previamente «ahorró» en el año 2009 en los municipios de España casi el 80% del gasto que habitualmente destinaban a mantenimiento y reposición. Pues bien, la provincia donde más impacto tuvo la inversión en proyectos preexistentes fue Salamanca, donde el porcentaje que representó el plan en obras preexistentes respecto del promedio del gasto de mantenimiento y reposición fue de más del 150%.