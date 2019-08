Provincia «En este Consistorio no hay siglas, somos todos un equipo tirando del mismo carro» Julián González, alcalde de Nava de Francia, junto a la entrada al campo de fútbol. / WORD Julián González García - Alcalde de Nava de Francia Ésta es su cuarta legislatura como primer edil en la que contará como asesor-colaborador con el que fuera concejal de Festejos hasta ahora MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD Nava de Francia Sábado, 17 agosto 2019, 18:26

Los vecinos de Nava de Francia disfrutan estos días de sus fiestas patronales en honor al Santo Cristo, unas celebraciones organizadas por el Ayuntamiento, presidido por Julián González García, quien ya tiene mucha experiencia en estas lides porque ha iniciado su cuarta legislatura al frente del Ayuntamiento con la seguridad que da el haber gobernado durante 12 años, por lo que la organización de las fiestas ya no es ningún misterio para su equipo de Gobierno, el cual y como el mismo afirma está formado por «5 más 1» para trabajar por el pueblo.

-Ya están aquí las fiestas del Santo Cristo, ¿alguna novedad en la programación respecto a otros años?

- Novedad prácticamente ninguna. Seguimos la misma estructura de años anteriores porque si algo funciona para qué cambiarlo, aunque en esta ocasión contamos con un mago, que actuó ayer, como preludio de las fiestas.

-¿Qué acto o actos tienen mayor aceptación durante las fiestas patronales en Nava de Francia?

-Lo que más afluencia tiene es la comida popular del día 20 y la misa del día 18, que es el día de la fiesta y la principal, después a la del día 19 ya va menos gente.

-Junto a la programación propiamente dicha de las fiestas tienen otras dos actividades significativas en estos días. Háblenos de ellas.

- Una fue la subida nocturna a la Peña de Francia, que fue el día 15, organizada por gente del pueblo; y la otra será el día 24 dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se organiza junto Adavas y tendrá dos partes, una por la mañana de 11:00 a 13:00 horas, que consistirá en el diseño de camisetas contra la violencia de género, y la otra por la tarde, de 19:30 a 21:00 horas y que lleva por título 'Rompiendo con la violencia' en la que se reflexionará sobre los modos para acabar con la violencia de género y fomentar la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres.

-Respecto al pregón, en Nava de Francia en lugar de ser el día de la víspera de las fiestas, éste tiene lugar durante el ofertorio del día grande, ¿sigue siendo así y quién es la persona encargada este año de ello?

-Sí, se hace en la Plaza, ante el Santo Cristo y antes de los bailes tradicionales. Este año lo dará un joven que se crió en Nava de Francia y que vive en Avilés, pero viene siempre. Se llama Fausto pero aquí todos lo conocemos como Tino. Respecto a las danzas, me gustaría señalar que las realizan niñas que llevan tres años aprendiendo, con Raúl y Carolina, y ya lo hacen muy bien. Son niñas entre 8 y 12 años, a las que se les están haciendo los trajes y que llevan ensayando un par de semanas antes de las fiestas. Este año nos ofrecerán algunos paleos, porque ya han aprendido mucho.

- Una persona que no conozca Nava de Francia, ¿por qué debería acudir durante sus fiestas?

-Por la acogida de la gente, porque son unas fiestas muy divertidas y por el entorno que tenemos, en plena naturaleza. Aquí los vecinos son muy agradables y enseguida se convierten en amigos. Ya aprovecho para invitar a todo el mundo a que venga a disfrutar de nuestras fiestas.

-Hablando de otras cuestiones, cuatro legislaturas ya, imagino que será todo un orgullo…

-Sí, cuatro legislaturas gracias a las personas que siempre me han acompañado. Quiero agradecer a Jandro y Marze que hayan hecho posible que haya estado tantos años, sin ellos yo no hubiera seguido tanto tiempo, porque cada vez hay menos gente en los pueblos y más problemas…

- Tras lo ocurrido en las elecciones municipales, en las que por un error la lista socialista aparecía con un componente menos, por lo que ganaron los populares, aunque en la constitución de la Corporación municipal le votaron a usted, que era el que más votos había sacado, porque en Nava de Francia son listas abiertas. ¿Cómo es la situación actual en el Ayuntamiento?

-De tranquilidad absoluta y tengo que agradecer a los concejales que me votaran como alcalde en el pleno de constitución del Ayuntamiento. Además, con todo lo ocurrido, ahora somos 5+1 porque Marze, quien ha sido siempre concejal y por un error en la realización de las papeletas quedó fuera, ha sido nombrado asesor-colaborador del Ayuntamiento; de hecho, ha sido él quien se ha encargado de organizar las fiestas con la ayuda del nuevo edil, puesto que tras tantos años en el cargo de concejal de Festejos sabe muy bien lo que hay que hacer. También quisiera resaltar que en Nava de Francia no existe oposición, porque aquí no hay siglas, todos somos un equipo tirando del mismo carro.

-En cuanto a proyectos para esta nueva legislatura, ¿cuál resaltaría?

-El proyecto principal es ver cómo almacenamos el agua. Porque infraestructuras grandes no necesitamos y con los Planes Provinciales seguiremos con el arreglo de calles. Pero el gran problema que tenemos es el agua, porque aunque llueve mucho en la Sierra de Francia se retiene poco, es dónde menos agua se recoge. Por ello, como proyecto tenemos el arreglar las captaciones y limpiarlas e intentar hacer un nuevo sondeo, porque del río no viene nada de agua. Este problema no es exclusivo de Nava de Francia, sino de toda la Sierra, por lo que debemos unirnos para hacer alguna minipresa o algo que solucione esta situación, porque todo el agua que cae en la Sierra de Francia beneficia a Cáceres y Portugal, pues se va al Duero y al Tajo.

-¿Algún proyecto más, pero a corto plazo?

-Sí, queremos hacer un sendero nuevo, un circular por el pueblo para relanzar los puentes de piedra con la ayuda de la cuadrilla del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, que tiene entre dos kilómetros y medio y tres y creemos que puede ser una buena forma de atraer a gente al pueblo, sobre todo al turismo deportivo, porque aquí industria no tenemos.