BALONCESTO - Liga EBA Arturo Cruz: «El de Aquimisa Carbajosa es un proyecto ambicioso para intentar jugar la fase de ascenso» Arturo Cruz realiza una entrada a canasta con Aquimisa. / M. Serna El base salmantino, que ha renovado con el club del alfoz, señala que «tenía claro que de quedarme en Salamanca sería en Carbajosa» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 25 julio 2019, 17:48

El jugador salmantino de baloncesto que más lejos ha llegado en los últimos años tras la retirada de Dani López seguirá un año más en el Aquimisa Carbajosa de la Liga EBA. Arturo Cruz (18/09/1993), que ha jugado en Liga EBA en el CB Tormes o Zamora, en LEB Plata en Zornotza, Óbila o Basket Navarra y que en la primera parte de la temporada pasada jugó en LEB Oro en el Cáceres antes de militar en Aquimisa, llevarán las riendas de nuevo del ambicioso proyecto del club de Carbajosa.

«Llego a finales de febrero, sé que Isidro Álvarez estaba como entrenador y con él he tenido una gran relación y ha sido un gran entrenador en mi carrera. Me dice cómo estaba la situación del equipo y me animé. Las cosas salieron bien porque cuando acabamos la Liga éramos un equipo muy diferente», señala el director de juego, que apunta como claves para continuar que «hablé con Jesús (patrocinador), me explicó el proyecto y tras varias reuniones renové. Es ambicioso y eso me motiva, llevo mucho tiempo fuera jugando. El trato del club desde que llegué ha sido muy bueno. Si hacemos las cosas bien podemos estar arriba».

Cruz decide seguir en EBA porque «ya he vivido el baloncesto de elite de forma muy exigente, tengo 25 años, y es importante la formación de una persona y aquí lo puedo seguir haciendo una vez terminada la carrera. El baloncesto da muchas vueltas. La gente a veces solo ve lo deportivo y muchas veces tienes que elegir donde estás a gusto. Yo juego igual en EBA, que en Plata o LEBOro. Es una oportunidad para ayudar a un club que creo que puede tener proyección. De seguir en Salamanca tenía claro que iba a ser en Carbajosa. He tenido llamadas de otros equipos pero no he dado pie a ello tras hablar con Jesús».

En cuanto a la plantilla, el salmantino cree que «lo que ha llegado son jugadores de talento por lo que he podido ver. Hay que destacar el fichaje de Ángel Hernández, un jugador que va a ser muy importante. Y en cuanto a los extranjeros hay que ver cómo se adaptan, su actitud y ganas... Y con los nacionales y renovaciones muy contento porque son gente muy involucrada y en este tipo de categorías es importante que quieran trabajar por el bien el equipo. La calidad del equipo es indiscutible y será cuestión de trabajarlo bien».

El nuevo técnico de Aquimisa pidió al club el esfuerzo de intentar retener a Arturo Cruz y eso para el charro «es importante que tengan confianza en ti y que quieran que seas una de las referencias. Me llamó y me habló del proyecto».

Para el salmantinos, los retos de esta temporada del nuevo Aquimisa Carbajosa deben pasar por «ir poco a poco pero siendo ambiciosos, es necesario. Pero teniendo claro que para estar arriba hay que ir semana a semana. Es una Liga para ir cumpliendo objetivos. Ganar los partidos más asequibles y saber jugar los partidos ante rivales directos. Tenemos jugadores de mucha experiencia. Mi objetivo personal es que el equipo esté arriba haciendo buen baloncesto». En este sentido, Arturo Cruz finaliza diciendo que «es un proyecto para intentar jugar la fase de ascenso a LEB Plata, aunque no podemos pensar desde septiembre en abril. Pero es un proyecto ambicioso porque el club está haciendo un esfuerzo y deberíamos de estar arriba».