Amplia segunda derrota en casa para el Usal La Antigua ante el Ávila Auténtica (54-81)

Segundo partido en casa para el Usal La Antigua CBTormes y segunda derrota para el equipo salmantino en Würzburg. Si en el primer choque cedió en el derbi ante el Aquimisa Carbajosa, ayer cedió ampliamente con el Ávila Auténtica, que dio un recital ofensivo especialmente su jugador Lobo, con 28 puntos y 7 de 10 en triples, para imponerse por un contundente 54-81 en Salamanca. El equipo de Avelino García llegaba a la cita tras su importante primera victoria liguera a domicilio y con el anuncio durante la semana de dos nuevos refuerzos, el pívot Miroslav Jaksic -que no ha llegado todavía a Salamanca- y el alero francés Remy Fellemann, que solo pudo aportar 3 puntos en 19 minutos. Además, Okafor se lesionó el viernes y no pudo jugar ayer y otra pieza básica como Gacic fue expulsado en el segundo cuarto primero con una antideportiva y luego con una técnica. El partido ya se rompió en el primer cuarto con 10-26 para los abulenses, renta que se fue incrementando con el paso del partido porque los charros no ganaron ningún cuarto.