Aitana Sánchez Hernández es elegida como Reina de las Fiestas 2018 en la villa chacinera Las cinco damas en el parque del Pozuelo, durante su presentación, junto a la reina saliente y presentadoras. / Manuel Laya La cantautora y periodista Myly Díaz es la encargada de pregonar las celebraciones en la noche más esperada MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD GUIJUELO Miércoles, 15 agosto 2018, 12:34

Laura Collantes Ramos, Alicia Gutiérrez Ovejero, Ana Martín Ramos, Marta Nieto Bautista y Aitana Sánchez Hernández vivieron ayer una de las noches más emocionantes de su vida, pues las cinco jóvenes eran las damas de las fiestas que esperaban ser coronadas como reina de las fiestas de Guijuelo 2018. Pero sólo una de ellas lo consiguió: Aitana Sánchez Hernández.

La emoción se respiraba desde que las jóvenes llegaron al parque del Pozuelo, donde tuvo lugar la presentación de las cinco damas, entre las que las asociaciones con su voto decidieron quién sería la reina de este año y que por tanto fue coronada por su predecesora. Pero antes tuvo lugar el pregón de la cantautora Myly Díaz, en la plaza de Julián Coca, un pregón «de corazón a corazón, del mío al de todos los guijuelenses», porque «son tantos los recuerdos que se me venían a la memoria mientras escribía el discurso, que me ha sido preciso seleccionar nombres, vivencias, imágenes y muchos otros datos que se me metieron en el alma en algún momento de mi vida».

La nueva reina, ya coronada. / LAYA

Pero antes de seguir quiso agradecer el que pensaran en ella para «este honor».

«Soy guijuelense de toda la vida, unas veces con apego y otras no tanto, pero siempre con ese poso de querencia al pueblo donde nací, a la honra hacia mis padres, Emeterio y Mari», comenzaba diciendo para seguir contando la vida de sus padres y sus años de niñez. Recuerdos familiares pero también de personajes memorables para ella fueron pasando por su relato, como Alfonso García, «que me enseñó los rudimentos del periodismo»; David Hernández, «el incansable historiador con el que di tantos paseos arqueológicos»; o el grupo de emprendedores que creó La Recreativa, «una sociedad presidida por Abdón Rodilla, veterinario y alcalde de la localidad, y secundada por un grupo de comerciantes que en el año 1909 trajo la gloria a Guijuelo a través de la inauguración del coso taurino, del edificio del Reloj y de la puesta en marcha del mercado semanal de los sábados».

A continuación pasó a hablar del Guijuelo de hoy, que es hablar de «prosperidad, de salto importante en la economía provincial, de apertura de mercados internacionales, de promoción de los productos ibéricos». Una bonanza que «no hubiera sido posible sin el denuedo de nuestros antepasados». Y a partir de ese momento muchos fueron los nombres que fueron recordados por Myly Díaz, como también muchos recuerdos de su vida ligados a Guijuelo. Y como no podía ser de otra forma, su pregón también contó con una canción. El alcalde, a quien la pregonera pidió que no se retire, le hizo entrega de un jamón.