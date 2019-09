FÚTBOL - Segunda B Aguirre: «Estoy convencido de que en Unionistas vamos a volver a lograr los objetivos» Roberto Aguirre observa un partido en Las Pistas. / Manuel Laya El entrenador del equipo charro, analiza en la Ser el mal inicio liguero y no cree que la plantilla de esta temporada sea peor a la anterior porque «son muy parejas» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 11 septiembre 2019, 12:55

El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, repasó ayer en Ser Salamanca el mal inicio liguero de su equipo en Segunda B en el que el equipo charro ha arrancado la competición con tres derrotas que le tienen en el penúltimo puesto del grupo II de Segunda B. «Tras el partido tienes el resultado y a veces no tiene explicación... Ha ganado uno y seguro que ha hecho méritos. Y luego viene el análisis del contenido, que lleva su tiempo. Tenemos registros que lo normal es que nos acercasen a la victoria pero el resultado es multifactorial. Sigo buscando el camino para que el equipo se haga más fuerte cada día. Hay que seguir trabajando independientemente del resultado, lo de mirar para atrás ya no nos produce nada. En Vitoria veníamos de dos derrotas y el futbolista estuvo perfecto en mentalidad y autoridad. Esa respuesta emocional positiva significa mucho para nosotros. Tenemos un dato que no es una excusa, hemos pegado siete palos y eso es más difícil que ganar un partido».

Al ser cuestionado sobre si tiene peor equipo Unionistas esta temporada que la anterior en la que el club acabó noveno, el asturiano fue rotundo: «No, no. Yo creo que es un equipo muy parejo. Hay un 50% de la temporada pasada y otro 50% que son incorporaciones de las que estoy contento. Luego hay perfiles que pueden ser un poco más diferentes. Es un equipo de garantías y que lo va a demostrar en la competición». Aguirre añadió que «un entrenador siempre quiere tener los mejores jugadores posibles y no siempre puedes llegar a todo lo que quieres. Hemos confeccionado una plantilla de perfiles y mezclas muy estudiada y dentro de nuestras posibilidades. Muchos futbolistas nos han dicho que no pero otros sí que queríamos. Estoy confiado con el rendimiento que van a poder dar. No quiero mirar para atrás o si echamos de menos a alguno. Estoy convencido de que vamos a lograr los objetivos».

«Hay siete equipos que no hemos logrado ganar y hay equipos como el Logroñés o el Burgos... posiblemente un jugador del Burgos cobre todo nuestro presupuesto... El fútbol es caprichoso. No veo a Unionistas ahí abajo ni por equipo, ni por club, ni por plantilla ni por trabajo. No lo veo y no sé los presupuestos de los demás aunque seamos de los abajo. Lo digo como lo siento. Queremos seguir en la categoría y de la forma más holgada posible», apuntó el asturiano.

Tras la gran temporada del curso pasado, el míster asturiano señala que esos buenos resultados «no nos pesan internamente. No hay mayor peligro que fabricarse expectativas altas a las que no puedas llegar y ahí estás muerto. Muchos marcan expectativas de subir y luego se llevan unos palos tremendos. Para mí es el mayor peligro que puede haber».

Unionistas ha recibido ya siete goles en contra tras haber perdido piezas básicas del curso pasado como Molina o Admonio. «Les digo a los jugadores que no pueden jugar con collarín para ver toda la amplitud del campo. Les dije el lunes a los jugadores que la hubo momentos en Vitoria que la primera línea dio un recital de posicionamiento, de atención... No se lo decía para reforzarles, sino porque era la verdad. Nos han hecho goles incluso desde golpeos exteriores y eso no me preocupa mucho porque suele haber poco acierto. Esos goles no los paras ni poniendo tres porteros. Otros tres a balón parado que son un accidente... Hemos recibido tres goles por la escuadra. No veo un deterioro a nivel defensivo ni fragilidad de la primera línea. Otras situaciones como altura del equipo o respuesta individual en marcas a mejorar.... Ahora tenemos una segunda línea muy generadora con jugadores como Álvaro, Javi Navas, Portilla..., sí más Ribelles en el plano defensivo, pero todos trabajan. No vemos algo que nos preocupe. Este es el camino».

Foot Talent

Aguirre también fue preguntado por Foot Talent, el programa de detección de talento creado por Gorka Etxeberria por el que terminaron llegando varios jugadores a la actual plantilla de Unionistas y que, curiosamente, no entran en las convocatorias. «Son comentarios ventajistas. No puedo jugar con 21 jugadores en tres jornadas. Ahora estamos construyendo un equipo de manera estable. Álvaro Santos me ganó, pero no solo cuando vi lo que nos podía dar, también en el primer partido amistoso ante el Oviedo saliendo de juveniles, incluso en la pretemporada lo vi por delante del resto de centrales. Luego ante el Mérida lo vi algo nervioso pero creo que tiene mucho futuro. Es para tenerlo firmado varios años porque es un jugador de futuro. Jordan es de la Cultural, nos llega cedido, y nos interesa porque puede manejar dos perfiles: tiene dificultad a la hora de la comprensión del juego y le está costando, pero a nivel individual tiene cosas muy buenas. Es interesante tenerlo aquí, quizá necesite más tiempo y podrá llegar a jugar de titular. El equipo está por encima de cualquier futbolista, todas mis decisiones van siempre por ahí. Quiero jugar todos los partidos con 14».