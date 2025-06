El vertiginoso ascenso de Gabriel Solares

Arturo Posada Valladolid Viernes, 6 de junio 2025, 18:30 Comenta Compartir

Gabriel Solares Jove estaba exultante el 4 de septiembre de 2018. El financiero se colocó detrás del atril y esbozó las líneas del nuevo proyecto ... deportivo que se encontraba a punto de presentar en Toluca (México): «Sí, es un proyecto de índole deportiva, pero para nosotros como grupo también es un proyecto social. No concebimos una ciudad que pueda apoyar un equipo profesional sin recibir un beneficio social. En palabras de nuestro director deportivo, Juan Carlos Maya, es el pago de la hipoteca social». Ese día, Solares no hablaba de fútbol sino de fútbol americano: «Existen pocos deportes más formativos que el fútbol americano, pocos deportes que inculquen más la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto a la autoridad, el autosacrificio, el respeto académico y muchas otras características». En un discurso enfocado también a la formación de los niños amantes del ovoide, Solares avanzó que Toluca de Lerdo, capital del estado de México (no confundir con el propio país), contaría con un equipo profesional en la LFA, la Liga de Fútbol Americano mexicana. Un vídeo desveló el nombre que todos los asistentes esperaban: Osos de Toluca, Gabriel Solares irrumpía en el deporte profesional como franquiciatario y gerente general de un deporte de fuerte arraigo en Toluca, donde el fútbol americano colegial ya disponía de mucha fuerza.

Sólo un día antes de aquel 4 de septiembre de 2018, Ronaldo Nazário se había presentado como propietario del Real Valladolid en España. Los caminos de Solares y Nazário acabarían cruzándose siete años más tarde tras un vertiginoso crecimiento profesional del financiero mexicano. Nada hacía que presagiar que sería así cuando Solares prestaba sus servicios al Holding Amerimed, una red de hospitales especializada en turismo médico, y que resultaría clave para su desembarco en el mundo del fútbol-balompié. Esta firma estaba detrás de RAG Capital Partners, la empresa que compró el Atlante, también en el verano de 2018. El empresario farmacéutico Emilio Escalante Méndez asumió inicialmente el control del club, entonces en la denominada Liga de Ascenso de México (segunda división). El objetivo era el ascenso a la Liga MX, la máxima categoría. Detrás de RAG Capital Partners estaba Rafael Espino de la Peña, consejero de Pemex (la potente empresa petrolera estatal del país azteca), senador y director general de Amerimed. Ampliar Gabriel Solares, en su etapa de presidente del Atlante. Twitter Rafael Espino fue clave para la llegada posterior de Gabriel Solares a la presidencia del Atlante, responsabilidad que compartió con Manuel Velarde. Solares era un especialista en finanzas, formado académicamente en el Colegio Público de Contadores de México, y ya se encontraba al frente de la gestión de los Osos de Toluca, aunque se tratase de un deporte diferente y otra liga. Sin ascensos ni descensos El objetivo de llevar a los Potros de Hierrro del Atlante a la máxima categoría acabó resultando imposible. Y no por impericia deportiva del club sino porque en 2020 desapareció la Liga de Ascenso para dejar paso a la Liga de Expansión, sin ascensos ni descensos entre las dos competiciones mexicanas. En busca de un nuevo proyecto, Gabriel Solares saltó, junto con otros directivos del Atlante a los Gallos Blancos de Querétaro, donde se convirtió en el presidente ejecutivo. Emilio Escalante compró a Solares y a los anteriores dueños la mayoría accionarial del Atlante. El nombre de Gabriel Solares se colocó en primera línea informativa cuando se convirtió, de manera formal, en el propietario del Querétaro FC. Artículos como el publicado en el diario 'El Universal' en diciembre de 2020, apuntaron a que a Solares no se le conocía «mayor trayectoria que su colaboración en los negocios de Rafael Espino y a quien, por tanto, tampoco se le identifica una fortuna para invertir 30 millones de dólares en la compra de una franquicia de fútbol». En ese texto se deslizaba que Solares había llegado a los Gallos Blancos también de la mano de Emilio Escalante, el empresario que había hecho una gran fortuna como proveedor único de vacunas antirrábicas para perros y gatos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como presidentes de México. Según publicaron varios medios, los inversionistas que acompañaban a Solares en los Gallos Blancos de Querétaro fueron Emilio Escalante, Greg Taylor, Jorge Santillana, Manuel Velarde, Alfonso Solloa y Javier Solloa, estos dos últimos vinculados familiarmente a Solares (Javier Solloa es su suegro) El proyecto de fútbol americano que lideraba Gabriel Solares acabó en noviembre de 2021, con la desaparición de los Osos de Toluca. En esa franquicia, Gabriel Solares había compartido responsabilidades con Carlos Tostado Bringas, que ejerció como director general de los Osos entre agosto de 2018 y mayo de 2020. En junio de 2020, Tostado pasó a trabajar como director de finanzas y administración en el Querétaro FC, con Solares como presidente. Carlos Tostado fue uno de los enviados de Solares la pasada semana a las oficinas del estadio José Zorrilla para preparar el desembarco de la nueva propiedad norteamericana en el Real Valladolid Gabriel Solares era aficionado desde niño del Atlante, pero pronto se empapó del sentimiento 'gallo' como nuevo responsable del Querétaro. El proyecto, iniciado en el verano de 2020, se enfocaba con un largo recorrido: «Los flujos de efectivo con base en los contratos que al día de hoy existen en el equipo es un proyecto a ocho años. Son ochos años que tenemos proyectados y sustentados con contratos de todo tipo: contratos de patrocinios, comodato, préstamos del estadio. La realidad es que el proyecto financiero está modelado a ocho años y es ahí donde le queremos dar certeza a la afición de que el proyecto es para largo», declaró Solares a ESPN Digital en junio de 2020. La idea saltó por los aires en mayo de 2022, tras los gravísimos incidentes registrados en las gradas del estadio La Corregidora de Querétaro con aficionados locales pegando con gran violencia a los hinchas del Atlas en unas escenas aterradoras. El gran castigo recayó en la directiva de los Gallos Blancos, a la que se inhabilitó durante cinco años por los fallos de seguridad. Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor y Manuel Velarde tuvieron que abandonar sus responsabilidades en el Querétaro FC. El pasado 13 de mayo de 2025, Gabriel Solares estuvo en el palco de Zorrilla, diez días antes de que se anunciase la venta del Real Valladolid a un «a un grupo de inversión norteamericano con el respaldo financiero de un fondo europeo», sin mencionar al grupo Ignite ni a la gestora de inversiones Ben Oldman. Solares media estos días en la venta del Querétaro al empresario estadounidense Marc Spiegel antes de ofrecer formalmente los detalles del nuevo proyecto de Ignite en Valladolid. Su ascenso como empresario ha resultado vertiginoso desde aquel ya lejano 4 de septiembre de 2018 cuando presentó con gran emoción al primer equipo profesional de fútbol americano en Toluca. Ahora, se ha convertido en una figura de referencia a ambos lados del Atlántico en el fútbol-balompié.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión