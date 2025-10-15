El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sergi Canós Tenés, hace dos jornadas frente al Mirandés. Alberto Mingueza

Tenés compara el nivel de exigencia física en el Real Valladolid con el que vivió en la 'Premier'

El atacante sufrió una sobrecarga en Burgos tras pasar «de cero a cien en poco tiempo» y confía en culminar su adaptación para «dar mucho más»

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:25

Sergi Canós Tenés está acostumbrado a entrenamientos de alta intensidad. En Inglaterra vivió épocas de «mucha exigencia» física y el recuerdo de su etapa en ... la Premier League con el Brentford le ha venido a la cabeza en más de una ocasión desde que recaló el 1 de septiembre en el Real Valladolid cedido por el Valencia. «Lo comparo mucho con mi época en Inglaterra. Cada cuerpo técnico y cada entrenador son un mundo. Creo firmemente que la base que se está creando aquí en el club es de un nivel muy alto. Yo lo compararía con mis años allí en la Premier. La pretemporada fue bastante dura, aunque yo, por suerte o por desgracia, sólo estuve dos semanas. Los chicos venían de Chile y de bastante tralla, pero así los ves volar el fin de semana...», apuntó Canós Tenés durante su comparecencia de este miércoles en Zorrilla

