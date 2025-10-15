Tenés compara el nivel de exigencia física en el Real Valladolid con el que vivió en la 'Premier'

Sergi Canós Tenés está acostumbrado a entrenamientos de alta intensidad. En Inglaterra vivió épocas de «mucha exigencia» física y el recuerdo de su etapa en ... la Premier League con el Brentford le ha venido a la cabeza en más de una ocasión desde que recaló el 1 de septiembre en el Real Valladolid cedido por el Valencia. «Lo comparo mucho con mi época en Inglaterra. Cada cuerpo técnico y cada entrenador son un mundo. Creo firmemente que la base que se está creando aquí en el club es de un nivel muy alto. Yo lo compararía con mis años allí en la Premier. La pretemporada fue bastante dura, aunque yo, por suerte o por desgracia, sólo estuve dos semanas. Los chicos venían de Chile y de bastante tralla, pero así los ves volar el fin de semana...», apuntó Canós Tenés durante su comparecencia de este miércoles en Zorrilla

El futbolista castellonense ha jugado como titular en los dos últimos partidos frente al Mirandés y Burgos, pero en este último choque tuvo que retirarse en el minuto 37. Él lo achaca a la falta de ritmo competitivo. «He pasado de cero a cien en muy poco tiempo. He pasado muy mal verano y la exigencia del míster, tanto en entrenamientos como en partidos, es alta. He sufrido una pequeña sobrecarga y en la sesión [de este miércoles] me han querido cuidar los fisios. Creo que podré saltar al campo [este jueves] y veremos las sensaciones. Me voy adaptando a todo. Mi cuerpo llevaba mucho tiempo sin jugar. Quiero ser paciente para estar al cien por cien. Llevo una racha de muchos meses sin competir. Soy el primero que quiere empujar y exigirse al máximo».

Sergi Canós explica que se «estaba encontrando bien» sobre el césped antes de sufrir la sobrecarga muscular que le impidió completar la primera parte en El Plantío. Los datos de su rendimiento físico contra el Burgos hasta el minuto 37 resultan satisfactorios y el futbolista se siente «feliz» con lo que ha podido «aportar» hasta ahora, aunque quiere «dar mucho más».

En su primera titularidad como blanquivioleta ante el Mirandés (había jugado como suplente ante la Cultural), Sergi Canós Tenés alternó entre la demarcación de extremo derecho y la de mediapunta, en permutas con Peter Federico. Él recuerda que puede desenvolverse también por la banda izquierda del ataque, pero recalca que aún está en periodo de adaptación en el Real Valladolid. «Mi juego varía dependiendo de la posición. El entrenador me está dando mucha libertad y mucha paz para que pueda ser yo otra vez. Sí que por dentro soy un tipo de jugador y por fuera soy otro. Me tengo que acostumbrar otra vez a competir y, poco a poco, iré dando más porque mi exigencia es muy alta».

Sergi Canós no se arredra ante una fase del calendario que está exponiendo al Real Valladolid a partidos de alto voltaje, con tres derbis ya disputados ante Cultural, Mirandés y Burgos, y el enfrentamiento del próximo domingo ante un contrincante histórico como el Sporting de Gijón. «Sí, viene el Sporting, pero luego vamos a Coruña, tenemos al Granada, vamos a Cádiz... Es decir, que si te despistas un segundo, aquí todos te pasan por encima. Es verdad que los partidos que hemos jugado ante la Cultural, Mirandés y Burgos, y el que ahora afrontamos contra el Sporting, son de máxima exigencia. Pero es que lo son todos. Nosotros sí sabemos de la rivalidad entre las aficiones, pero debemos centrarnos en nosotros, ya que en nosotros está la mayor fortaleza. Si seguimos los pasos que estamos dando, no vamos a temer a nadie, sabiendo que nosotros somos los más fuertes. A partir de ahí, tenemos que caminar hacia adelante».