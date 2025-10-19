Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
El estadio pidió que el partido entre el Real Valladolid y el Sporting se detuviese por el incidente médico en la zona del palco
Valladolid
Domingo, 19 de octubre 2025, 19:11
El electrónico marcaba el minuto 40 del encuentro entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, y toda la tribuna oeste del Estadio ... José Zorrilla elevaba los gritos.
Los aficionados reclamaban la atención del colegiado, el vasco Jon Ander González, para que prestase atención a lo que se estaba viviendo en los aledaños del palco blanquivioleta.
Varios aficionados, voluntarios y personal de la seguridad privada rodeaban a una persona que había sufrido «una especie de ataque», según los testigos que le rodeaban, y que había convulsionado durante varios minutos antes de recuperar la consciencia.
La alarma llegó precisamente durante ese tiempo, en le que se reclamaba a un médico o personal sanitario para que se desplazase hasta el lugar, que además estaba justo debajo de las cabinas de prensa, lo que propició que el mensaje se lanzase a través de las distintas emisoras que retransmitían el partido en directo.
Tras el susto, la recuperación de la consciencia del aficionado y la presencia ya de sanitarios junto al afectado, calmaron a todos los presentes, y ya no hubo más insistencia para detener el choque, como dicta el protocolo de LaLiga, y que ya se ha visto en otros estadios, tanto en Primera como Segunda División.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión