El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El público rodea al aficionado afectado en la zona del palco del Estadio José Zorrilla. Juan J. López
Real Valladolid

Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado

El estadio pidió que el partido entre el Real Valladolid y el Sporting se detuviese por el incidente médico en la zona del palco

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:11

Comenta

El electrónico marcaba el minuto 40 del encuentro entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, y toda la tribuna oeste del Estadio ... José Zorrilla elevaba los gritos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  3. 3

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  4. 4

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  5. 5 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  6. 6

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  7. 7

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  8. 8

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  9. 9

    Stella del Carmen se hace esperar para su blindada boda en Valladolid
  10. 10 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado

Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado