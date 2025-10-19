Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado

El electrónico marcaba el minuto 40 del encuentro entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, y toda la tribuna oeste del Estadio ... José Zorrilla elevaba los gritos.

Los aficionados reclamaban la atención del colegiado, el vasco Jon Ander González, para que prestase atención a lo que se estaba viviendo en los aledaños del palco blanquivioleta.

Varios aficionados, voluntarios y personal de la seguridad privada rodeaban a una persona que había sufrido «una especie de ataque», según los testigos que le rodeaban, y que había convulsionado durante varios minutos antes de recuperar la consciencia.

La alarma llegó precisamente durante ese tiempo, en le que se reclamaba a un médico o personal sanitario para que se desplazase hasta el lugar, que además estaba justo debajo de las cabinas de prensa, lo que propició que el mensaje se lanzase a través de las distintas emisoras que retransmitían el partido en directo.

Tras el susto, la recuperación de la consciencia del aficionado y la presencia ya de sanitarios junto al afectado, calmaron a todos los presentes, y ya no hubo más insistencia para detener el choque, como dicta el protocolo de LaLiga, y que ya se ha visto en otros estadios, tanto en Primera como Segunda División.