Aficionados disfrutando del partido en el Estadio José Zorrilla. Photogenic

Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón

Si has asistido al partido en el Estadio José Zorrilla, puedes encontrarte en las siguientes imágenes

Mar García

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 16:58

-Galería 1 de la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón.

-Galería 2 de la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón.

-Galería 3 de la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón.

-Galería 4 de la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón.

Además, en el Canal Pucela puedes ver tanto el directo del choque como la crónica posterior y todas las noticias que genere el debut del Pucela en la temporada 2025-2026.

