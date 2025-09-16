La segunda unidad blanquivioleta presenta su candidatura (4-1)

La identidad del Real Valladolid de Guillermo Almada queda patente juegue quien juegue. La segunda unidad blanquivioleta se aplicó a los mandamientos del técnico uruguayo ... en un amistoso a puerta cerrada ante el Salamanca celebrado este martes en los Anexos y acabó dando buena cuenta de un 'sparring' de Segunda RFEF que presentó momentos de batalla antes de salir goleado. Almada tuvo ocasión de comprobar cómo los jugadores con menos minutos van entrando en acción en un partido de entrenamiento con mucha exigencia, ya que el entrenador del Pucela sólo ejecutó dos cambios y algunos jugadores acabaron exhaustos.

No tardó mucho en abrir la lata un Real Valladolid con Javi Sánchez convertido en jerarca de una zaga en la que compartió el eje con el canterano Aranda, con unos activos Trilli y Garriel en las bandas. Javi Sánchez convirtió el 1-0 en el minuto 7 desde el punto de penalti, tras un derribo de Pulpón a Trilli dentro del área. El central es ya uno más en la plantilla tras frustrarse sus posibilidades de salida en el mercado veraniego y se le vio aplicado.

El Pucela ejerció un mando claro en los Anexos, con un panorámico Mathis Lachuer convertido en referencia en la medular y bien escoltado por el esforzado Alani. El francés acaparó campo por todos lados y, por momentos, dio un recital de pases diagonales para oxigenar el ataque vallisoletano.

Intensidad innegociable

Todos los jugadores mostraron la mayor intensidad posible para agradar a Almada porque en este tipo de pruebas también se dirimen futuras titularidades. Tenés y Garriel se repartieron el flanco izquierdo mientras Trilli y Peter Federico hicieron lo propio por la derecha. En los noventa minutos disputados, Peter dejó jugadas de ensueño y mostró su capacidad para rasgar los sistemas rivales, con el asterisco de la categoría en la que milita el Salamanca CFUDS. El Real Valladolid ensanchó el campo todo lo posible y Trilli colocó un gran centro en el minuto 24 que se paseó sin rematador por la portería de Jon. Maroto ejerció como enlace entre líneas. El omnipresente Peter Federico robó una pelota cerca del área rival y sirvió el 2-0 a Arnu, paciente para salirse de la posición de fuera de juego.

Real Valladolid Aceves;Trilli, Aranda, Javi Sánchez, Garriel; Lachuer, Alani; Peter Federico, Maroto, Tenés (Xavi Moreno, m.71); y Arnu (Mario Domínguez, m.71). 4 - 1 Salamanca CF UDS Jon;Cascón, Rivas, Marotías, Pulpón; Alba, Carrasco; Aimar, Hugo Parra, Dani Hernández; y Javi Delgado. También jugaron Tomi, Carlos Parra, Villoria, Lucas, Hugo Molina, Nieto, Souley y Sergio. Goles: 1-0, Javi Sánchez, de penalti (m.7). 2-0, Arnu (m.39). 2-1, Aimar (m.54). 3-1, Tenés, de penalti (m.62). 4-1, Mario Domínguez (m.89)

Árbitro Luis F. Alonso Infante (Palencia). Sin tarjetas.

Otros datos Partido amistoso de entrenamiento disputado a puerta cerrada para el publico en los Campos Anexos.

Poco ataque pudo oponer el Salamanca, muy asfixiado por la intensa presión que demanda siempre Almada. Peter Federico rozó el tercer gol local en una falta directa muy bien ejecutada que exigió la mejor versión del portero Jon en el 50. El Salamanca CF UDS aprovechó un pequeño bajón físico del Pucela para probar a Aceves, que respondió con un paradón a la ocasión de Tomi, un minuto antes de que Aimar redujese distancias con un golazo tras un córner sacado en corto, en una fase de más cansancio blanquivioleta.

No tardó en rehacerse el Real Valladolid tras coger un poco de resuello y volver a desplegar la intensidad requerida sobre el césped. Peter Federico jugó con los defensas rivales en una internada en el área en la que fue sorteando piernas hasta quedar trabado en falta. Tenés ejecutó el penalti para colocar el 3-1 en el minuto 62 antes de un octúple cambio del Salamanca que permitió refrescar al conjunto charro. Tomi estrelló un balón en la madera. A continuación, Almada efectuó los dos únicos cambios en el Real Valladolid: Xavi Moreno y el juvenil Mario Domínguez, de 16 años, saltaron al verde por Tenés y Arnu. Peter Federico cayó a la izquierda, por donde siguió con sus diabluras, y tanto Xavi Moreno como Alani se aproximaron con peligro al marco rival. Sin embargo, el 4-1 llegó en las botas del más joven: a falta de diez segundos para el final, Mario Domínguez cazó un balón mal despejado por Jon para rubricar la goleada pucelana.

Los futbolistas con menos minutos hasta ahora se ajustaron al guion de Almada, al que cada semana se le abren más posibilidades en el once, con la entrada en combustión de jugadores llegados a última hora como Mathis Lachuer, Sergi Canós Tenés o un eléctrico Peter Federico. Cada vez hay más donde elegir.