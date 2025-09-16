El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peter Federico se dispone a encarar a dos jugadores del Salamanca CFUDS durante el amistoso de este martes en los Anexos Iván Tomé

La segunda unidad blanquivioleta presenta su candidatura (4-1)

Los jugadores con menos minutos del Real Valladolid se ciñen al guion de Almada y golean al Salamanca CF UDS en amistoso a puerta cerrada en los Anexos

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:13

La identidad del Real Valladolid de Guillermo Almada queda patente juegue quien juegue. La segunda unidad blanquivioleta se aplicó a los mandamientos del técnico uruguayo ... en un amistoso a puerta cerrada ante el Salamanca celebrado este martes en los Anexos y acabó dando buena cuenta de un 'sparring' de Segunda RFEF que presentó momentos de batalla antes de salir goleado. Almada tuvo ocasión de comprobar cómo los jugadores con menos minutos van entrando en acción en un partido de entrenamiento con mucha exigencia, ya que el entrenador del Pucela sólo ejecutó dos cambios y algunos jugadores acabaron exhaustos.

