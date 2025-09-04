El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda

La llegada de Ignite Sports Spain a la propiedad del Real Valladolid ha traído cambios en múltiples aspectos del club, incluida la concepción sobre la ... campaña de abonados, cerrada de manera definitiva desde el pasado 28 de agosto. Este curso no existe la posibilidad de adquirir el carné en cualquier momento de la temporada, como había sucedido en las últimas décadas. Sólo en la campaña anterior, en Primera, no fue posible hacerlo al alcanzarse el tope de 24.000, récord absoluto en la historia de la entidad. Este curso, el Real Valladolid cuenta con 22.413 carnés (plusmarca en Segunda) y el club ha decidido que esa sea la cifra final, a pesar de que aún quedarían disponibles 1.587 plazas hasta llegar al límite.

El Real Valladolid prefiere ahora que los asientos libres se vendan como entradas y, en la tercera jornada ante el Córdoba, con la campaña de abonos ya clausurada, sólo se pusieron a la venta localidades a precio de adulto en determinadas zonas del campo. Los 'pequeabonos', que surgieron en su momento como un carné gratuito sin asiento para niños entre 0 y 4 años, ya no permiten el acceso al estadio Zorrilla y los niños de esa edad deben disponer de un abono infantil (que ya no es posible obtener al estar cerrada la campaña) o una entrada a precio de adulto.

Para el partido del sábado 13 de septiembre ante la UD Almería, el Real Valladolid ha establecido un sistema de precios dinámicos en la venta de localidades, es decir sujetos a posibles variaciones, y con preferencia para abonados y simpatizantes, para los que el plazo se abrió el martes 2 de septiembre. Este jueves por la tarde, el precio de las localidades oscilaba entre los 21 euros de la Grada Sur y los 70 de la Tribuna Especial, de nuevo sin distinciones por edad. La venta de entradas para el público en general se abre este viernes con posibles fluctuaciones. Los tiempos han cambiado y este curso ya no es posible subirse como abonado al barco del Pucela en septiembre.