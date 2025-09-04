El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Colas de abonados en Zorrilla el pasado 31 de julio. Alberto Mingueza

El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda

El club prefiere que los asientos libres estén disponibles para ser vendidos como entradas a precio de adulto y ya no despacha carnés desde el pasado 28 de agosto

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:00

La llegada de Ignite Sports Spain a la propiedad del Real Valladolid ha traído cambios en múltiples aspectos del club, incluida la concepción sobre la ... campaña de abonados, cerrada de manera definitiva desde el pasado 28 de agosto. Este curso no existe la posibilidad de adquirir el carné en cualquier momento de la temporada, como había sucedido en las últimas décadas. Sólo en la campaña anterior, en Primera, no fue posible hacerlo al alcanzarse el tope de 24.000, récord absoluto en la historia de la entidad. Este curso, el Real Valladolid cuenta con 22.413 carnés (plusmarca en Segunda) y el club ha decidido que esa sea la cifra final, a pesar de que aún quedarían disponibles 1.587 plazas hasta llegar al límite.

