Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Los jugadores de Osasuna celebran un gol en Zorrilla, en la victoria del pasado mes de abril. A. Mingueza

El Real Valladolid pierde su condición de decimotercer club histórico en detrimento del Osasuna

La victoria navarra de este fin de semana permite al club rojillo, con tres temporadas menos en Primera, adelantar a los blanquivioletas

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:09

La victoria del sábado del Osasuna ante el Valencia en el Reyno de Navarra (1-0), más allá de ser el primer triunfo de los navarros esta temporada, o de convertirse en el estreno de Alessio Lisci en su estadio, tuvo una trascendencia a cientos de kilómetros, en el Estadio José Zorrilla.

La victoria rojilla permite al club navarro auparse a la décimo tercera plaza en la clasificación histórica de la Liga española, y superar al Real Valladolid, que hasta este fin de semana ostentaba este puesto.

Ambos clubes estaban empatados, con 1.641 puntos en su historial en Primera División, y el triunfo de los de Lisci, les hace llegar hasta los 1.644 puntos, eso sí con tres temporadas menos que los blanquivioleta en la máxima categoría.

La pérdida de la décimo tercera plaza era una realidad que se daba por hecho entre la parroquia pucelana para esta campaña, y no habrá más novedades en este sentido ya que el siguiente equipo en la clasificación es el Villarreal, con 1.442 puntos en 26 temporadas en la élite.

