El Real Valladolid pide «perdón» a los 'penitentes' de San Mamés

Juan J. López Valladolid Martes, 25 de febrero 2025, 00:29 Comenta Compartir

El Real Valladolid ha pedido perdón a los aficionados que acudieron el pasado domingo a San Mamés y padecieron el 7-1 en el estadio vasco. El club ha remitido un e-mail a los seguidores que presenciaron el choque y arroparon a los blanquivioleta en la grada. «No te hemos correspondido en el campo», entona el mea culpa la entidad.

«El partido en San Mamés fue muy duro y sabemos que no estuvimos a la altura. Solo podemos pedirte disculpas por esta derrota tan amarga, un resultado que nos duele mucho a todos», arranca el escrito, que continúa con «sabemos lo que significa hacer el esfuerzo de seguirnos a cualquier estadio, pero no te hemos correspondido en el campo. No podemos cambiar el resultado y te pedimos perdón porque te hemos fallado».

«No tenemos palabras suficientes para darte las gracias por tu compromiso cada fin de semana. Nos toca trabajar más que nunca para devolver ese esfuerzo que haces animándonos desde la grada. Gracias por no dejarnos solos nunca», concluye.

Es la segunda semana que el club se disculpa ante los aficionados después de que tras la goleada ante el Sevilla FC en el Estadio José Zorrilla, utilizase el mismo método para buscar la empatía de sus socios. «Solo podemos darte las gracias por venir a Zorrilla y pedirte disculpas por la complicada situación que atraviesa el equipo. Los resultados no están acompañando, pero es momento de estar unidos ante la adversidad», señalaba el cuerpo del correo electrónico.

Además, en ese caso el Real Valladolid acompañaba la disculpas de un cuestionario para «mejorar la experiencia» en el estadio.

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol