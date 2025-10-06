El Real Valladolid se medirá en la Copa al Portugalete y el Tordesillas recibirá al Burgos La primera ronda del torneo del KO se disputa entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre

Arturo Posada Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

Real Valladolid y Atlético Tordesillas conocieron este lunes a sus rivales en la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo blanquivioleta quedó emparejado con el Club Portugalete, equipo vizcaíno que milita en Tercera RFEF. Por su parte, el Atlético Tordesillas recibirá al Burgos CF, según determinó el sorteo celebrado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

En esta ocasión, la 122 edición de la Copa ha tenido en cuenta criterios de proximidad geográfica para emparejar a los 112 clubes que forman parte de la competición, incluidos los de categoría autonómica que han obtenido el billete tras la eliminatoria previa. Los criterios de proximidad han supuesto dividir el territorio español en cuatro grupos diferentes, con sorteos grupo a grupo, hasta completar los 56 duelos en una eliminatoria a partido único que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre y de la que han quedado exentos los cuatro participantes de la Supercopa de España (FC Barcelona. Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club). La idea de mantener un criterio de proximidad supone más facilidad para que los aficionados visitantes puedan desplazarse y también para que los clubes reduzcan los gastos que suponen emparejamientos con rivales lejanos. Las eliminatorias se juegan en los campos de los equipos de menor categoría.

El Real Valladolid y Atlético Tordesillas quedaron incluidos, por tanto, en el grupo 1 que incluye a clubes de Galicia, País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cantabria y La Rioja. El conjunto blanquivioleta viajará al campo de La Florida para medirse al Club Portugalete, entidad fundada en 1909. El equipo vizcaíno, entrenado por esta campaña por Egoitz Bilbao, tiene a Andoni Pérez como máximo realizador, con tres goles en cuatro encuentros. El Portugalete es líder del grupo IV en Tercera RFEF con 13 puntos en cinco partidos, uno por encima del Aurrerá.

El Atlético Tordesillas, por su parte, jugará como local ante el Burgos CF. El cuadro vallisoletano ocupa la séptima posición de su grupo en Tercera RFEF con ocho puntos tras las primeras cinco jornadas. El Burgos CF es ahora séptimo clasificado en Segunda División, con 12 puntos.