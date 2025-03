Perdón para Kennedy y Amath, con matices: «Me tendrán que demostrar más»

Juan J. López Valladolid Jueves, 27 de marzo 2025, 21:09 Comenta Compartir

Hay novedades en el caso de Kennedy y Amath N'Diaye. «Para mí no hay problema, y está hablado con el club», comenzó Álvaro Rubio al preguntarle por el caso de los dos jugadores que no están en disposición de competir con el equipo por decisión del club, al menos hasta esta semana, y a tenor de la respuesta de Rubio.

«Están entrenando con el grupo, y son dos más de la plantilla», indicó el riojano que enseguida puso el foco en su persona para valorar la situación de los dos futbolistas. «Es una decisión mía, si yo considero que pueden ayudarnos, entrarán en las convocatorias, como cualquier otro», sorprendió la respuesta del técnico blanquivioleta, ya que el mismo Rubio informó antes del encuentro ante el Athletic Club, que ambos no podía competir «por decisión del club».

En este sentido, el preparador albivioleta matizó sus palabras. «Es verdad que cuando entramos por parte del club se tomó una decisión, pero ahora están entrenando bien, y si considero que pueden ayudar... Evidentemente, voy a ser sensato y no empiezan de cero como los demás», agregó para enseguida añadir, «me tienen que demostrar mucho más que los demás de que quieren estar».

En el caso de Kennedy se trata del futbolista mejor pagado de la plantilla, pero apenas ha jugado unos minutos esta temporada, después de evaporarse ya en el equipo la pasada campaña en Segunda. El brasileño no ha contado para ninguno de los técnicos de la presente temporada, ni para Paulo Pezzolano, ni para Diego Cocca, ni tampoco para Rubio.

Desde que Pezzolano valorase a principios del pasado año que había que «recuperarle», lo cierto es que el brasileño ha ido perdiendo protagonismo hasta la decisión institucional de dejarle sin poder entrar en las convocatorias.

La situación de Kennedy, no obstante, no era la de Amath, futbolista más del agrado de Rubio y que considera aprovechable. El propio técnico ha puest en valor la figura del atacante africano, dado su rendimiento en Segunda. Sin embargo, la negativa del jugador a salir en el mercado de invierno cedido, dado un nivel de rendimiento muy bajo, no sentó bien en Zorrilla.

Sporting de Gijón, Racing de Santander y Real Zaragoza se interesaron por el futbolista, pero la decisión del jugador fue siempre quedarse en Valladolid.

