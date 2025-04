Mario Martín: «Nuestro objetivo es ganar y dar buenas sensaciones»

El Real Valladolid vive hundido en el fondo de la tabla, como colista desconectado del resto de equipos que pugnan por la permanencia, pero la ... plantilla mantiene su fe en una victoria que no ha llegado en los últimos diez encuentros (nueve derrotas y un empate). «Estamos mejorando mucho en los últimos partidos y se está viendo en la actitud y compromiso de la gente. Estamos muy centrados y queremos seguir en esa línea para sacar una victoria este fin de semana», confía Mario Martín con vistas ya al partido ante el Getafe del domingo (José Zorrilla, 18:30 horas).

El mediocentro ha ido creciendo futbolísticamente durante la temporada y ahora asume más tareas ofensivas. Él se muestra «contento» con su rol y «con muchas ganas de seguir aportando lo máximo posible» en cada partido. «Al igual que el equipo, mejoro jornada a jornada. Hay que seguir en esa línea y ayudar donde haga falta», apunta.

La gran meta de la plantilla blanquivioleta no pasa únicamente por mostrar una buena imagen sobre el campo, sino sumar tres puntos de una tacada. «Nuestro único objetivo no es sólo puntuar, sino ganar un partido. También queremos dar buenas sensaciones. El equipo se lo merece, la plantilla se lo merece, pero sobre todo nuestra afición. Sabemos que no está siendo un año fácil y queremos recompensarles este fin de semana», declara Mario Martín.

Los jugadores tratan de mantener alta la autoestima y se agarran a la «línea de mejora» mostrada en los últimos compromisos, aunque las derrotas se sigan acumulando camino del inexorable descenso a Segunda. «El compromiso y la actitud del equipo han sido inmejorables en estas jornadas. Estoy seguro de que vamos a ir a más», dice el mediocentro. Para Mario Martín, el Real Valladolid debe «seguir mejorando, prestar más atención a los pequeños detalles y ser contundentes en las dos área». «Los resultados van a llegar, no tengo duda».

El futbolista cedido por el Real Madrid hasta final de temporada entiende que no hay lugar para la frustración por los goles encajados que acaban condenando al Pucela. «Nosotros nos seguimos esforzando igual. En el fútbol la acción más importante es la siguiente. Seguimos ese paso. Queremos pulir los pequeños detalles que hacen que no puntuemos en partidos como el de la última jornada frente a la Real Sociedad, un equipo de 'Champions', muy potente. Podemos competir con cualquier equipo de LaLiga, sin duda, y vamos a demostrarlo este fin de semana».

El Getafe de José Bordalás, duodécimo clasificado con 36 puntos, pondrá a prueba esta «mejoría» blanquivioleta sin resultados. «Es un equipo muy peleón siempre y con las ideas muy claras. Nosotros vamos a lo mismo. Vamos a hacer el mejor planteamiento posible y no tengo ninguna duda de que podemos sacar una victoria, con el compromiso, ganas y actitud que estamos mostrando, además de la calidad que hay en la plantilla».

Mario Martín fue preguntado durante su comparecencia de este miércoles por el debut de Arnau Rafús la pasada jornada ante la Real Sociedad. El centrocampista se mostró «muy contento» con el estreno del portero del Real Valladolid Promesas en Primera porque «lleva un año trabajando sin parar, en el campo y en el gimnasio». «Es un chico ejemplar, que se ha merecido el debut. Nos alegramos mucho de que jugara».

El mediocentro sabe que no se puede pedir nada a la afición en una campaña aciaga para el equipo, más allá de que sigan «el paso que están teniendo» alentando al Pucela a pesar de todo. «Necesitamos al Zorrilla de nuestra parte. Estamos a muerte con ellos y muy contentos de que estén ahí animándonos».