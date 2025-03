Arnau Rafús, un debut propiciado por la indisponibilidad recurrente de Ferreira

Arturo Posada Valladolid Domingo, 30 de marzo 2025, 21:00 Comenta Compartir

Arnau Rafús Aulet (Vic, Barcelona, 2003) calificó como «agridulce» la tarde del pasado sábado.

El portero del Real Valladolid Promesas se estrenó en Primera División con la plantilla profesional blanquivioleta y se contagió del sentir colectivo del vestuario tras la derrota por 2-1 en el Reale Arena frente a la Real Sociedad. Rafús se sintió «frustrado» por no conseguir los tres puntos ansiados (el Real Valladolid encadena diez partidos sin triunfos, con un empate y nueve derrotas).

Sin embargo, el portero guardará la fecha del 29 de marzo de 2025 en el álbum de sus recuerdos personales. Porque, como él mismo señala en un 'post' de Instagram, también acabó«muy contento» por su debut en la élite con el conjunto blanquivioleta.

Y, por eso, dedicó una ristra de agradecimientos a la gente que le ha «acompañado durante todos estos años», lo que incluye «entrenadores, jugadores, fisioterapeutas...». «Pero sobre todo la familia que siempre ha estado a mi lado en los buenos y malos momentos. Toca seguir trabajando para dar una alegría a esta afición que tanto se merece. ¡Aúpa Pucela!», tecleó.

Rafús aprovechó la coyuntura para jugar con el primer equipo. La lesión que sufrió Karl Hein durante el Israel-Estonia del pasado 23 de marzo (una mala caída en la que se lastimó el hombro y la muñeca) encendieron los focos hacia él porque André Ferreira, el guardameta suplente, atravesaba su particular viacrucis.

El portugués llevaba fuera de las convocatorias del Real Valladolid desde que Álvaro Rubio se hizo cargo del primer equipo de manera definitiva tras la destitución de Diego Cocca el pasado 17 de febrero. Problemas en el codo le alejaron de las citaciones ante Athletic Club, Las Palmas, Valencia y Celta de Vigo. Ferreira se ejercitaba al margen en los entrenamientos colectivos que implicaban trabajo con la articulación, pero la lesión de Hein le obligó a acelerar su vuelta, aunque no estuviese físicamente al cien por cien. Así que Ferreira entró en la citación ante la Real Sociedad... pero jugó Rafús.

Ampliar Arnau Rafús (izquierda) y André Ferreira, durante el calentamiento en el Reale Arena. José Ignacio Unanue-Factoría 9

«Lo he hecho por sentido común... o por mi sentido común. Confío en Arnau. Lo conozco. También en André. Es el segundo portero y lo va a ser. Eso es así.Ha entrenado un día con nosotros. Desde hace mes y pico no se había ejercitado con el equipo. Por la confianza que tengo en Arnau he considerado que lo podía hacer bien. Hablé con los dos. Me quito el sombrero con André y su actitud para apoyar a Arnau. Ha sido una decisión que pensé y que consensué con ellos. Para mí era acertada», consideró Álvaro Rubio, entrenador del Real Valladolid, tras el partido ante la Real Sociedad en Anoeta (derrota por 2-1).

André Ferreira se ha topado con la mala suerte y una indisponibilidad recurrente cuando se le han abierto las puertas para jugar con el Real Valladolid en Liga. De momento, sigue sin debutar en esta competición con el escudo del Pucela. No pudo hacerlo en la última jornada del curso pasado, con el ascenso directo ya certificado. Su titularidad ante el Tenerife le habría dado el Trofeo Zamora de Segunda a su entonces compañero Jordi Masip, que lo tenía asegurado si no hubiese jugado un partido intrascendente. Sin embargo, Ferreira fue expulsado mientras estaba en el banquillo por protestar al árbitro en el tiempo añadido del encuentro previo ante el Villarreal B en el que se consumó el ascenso. Ferreira fue castigado con dos partidos, por lo que tampoco estuvo disponible para la primera jornada de esta campaña frente al Espanyol, lo que llevó a Karl Hein, fichado seis días antes, al puesto de titular sin debate posible. Rafús fue suplente con el primer equipo en esos dos encuentros de castigo para el luso (Ferreira tiene contrato con el Real Valladolid hasta 2027 tras ejercer el club la cláusula obligatoria con el Granada el pasado verano).

Las dudas ahora estriban en saber qué evolución tendrá Karl Hein y si André Ferreira se encuentra en condiciones de ocupar la portería en ausencia del estonio. De momento, Rafús ya se ha estrenado con el primer equipo en la élite, un momento que no olvidará este guardameta de 1,90 metros, formado desde categoría infantil en la cantera del FC Barcelona y que jugó tres partidos con el Barcelona Atlétic en Primera RFEF antes de recalar en los Campos Anexos en julio de 2023 con un contrato de dos años. Con el tiempo, el partido ante la Real Sociedad será más dulce que agrio para él.