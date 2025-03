Álvaro Rubio: «Es evidente que no nos da, pero seguiremos intentándolo»

Juan J. López Valladolid Sábado, 29 de marzo 2025, 17:09 Comenta Compartir

Aunque parece impasible y su gesto no muta demasiado, Álvaro Rubio admite que cada vez «psicológicamente estás más tocado». «Me quiero quedar con el trabajo del equipo, con cómo lo ha intentado y que lo deja todo por ganar los partidos», comenzó queriendo ver el vaso medio lleno tras una nueva derrota –y más de dos meses y medio sin ganar en la Liga.

«Es verdad que hay mucha frustración. Frustración de no poder conseguirlo. Sinceramente, creo que hoy hemos merecido algo más», añadió. «Son pequeños detalles que casi siempre se declinan del lado contrario y a nosotros nos pasan cosas que no tienen mucha explicación», previsiblemente en relación a fallos individuales difícilmente son entrenables y a los que ya aludieron sus predecesores en el banquillo, Paulo Pezzolano y Diego Cocca. Aú así, Rubio no quiso apuntar a nadie, y prefirió quedarse con lo bueno. «Tenemos que seguir intentándolo. Creo que llevamos una progresión buena de cara a competir, y hoy lo hemos ante un rival muy peligroso en su campo».

En ese carrusel de emociones que es el vestuario pucelano, Rubio habló de «rabia». «Estamos trabajando en darle la vuelta a esta situación y la intención está, pero siempre pasa lo mismo. Psicológicamente cada vez estás más tocado», describió. «Hay que encontrar esa motivación, ir día a día. No podemos mirar más lejos de mañana y así lo tenemos que llevar».

El preparador blanquivioleta fue sincero a la hora de describir la situación del vestuario. «Ahora mismo no nos da para más. Es evidente, porque ahí están los resultados», sentenció.

En relación a la alineación en la portería de Arnau Rafús en detrimento del segundo portero, André Ferreira, Rubio explicó que lo hizo porque el meta luso apenas pudo completar un entrenamiento completo con el grupo esta semana. «Sabía que Rafús lo podía hacer bien. Confíamos mucho en él, porque le conozco, y André es nuestro segundo portero. Lo he consensuado con ellos, y la actitud de André ha sido de sombrero apoyando a Arnau», valoró en línea con los aplausos para los jugadores que entraron desde el banquillo. «Han dado un plus y eso dice mucho del grupo», agregó para destacar también los buenos minutos de Machis en la segunda parte. A nivel individual, el riojano también destacó el trabajo de Juanmi Latasa, al que admitió que el equipo se ha adaptado para que le lleguen más balones y tenga más opciones de remate.

También valoró el cambio que hace entre Luis Pérez y Antonio Candela en el lateral derecho en función de si el partido es en Zorrilla o fuera. «Es una decision deportiva. Hoy creíamos que con Iván se entendería mejor».